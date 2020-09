Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás közben.","shortLead":"Egy édesanya fordult segítségkéréssel szülőtársai felé, miután óvodás gyermeke sírni kezdett egy virtuális foglalkozás...","id":"20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf18a12b-09b7-4904-ba27-5703a282e976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2c1ec0a-51e2-4e81-8872-18a7c4109fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_otthoni_tanulas_iskola_ovoda_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:03","title":"Letarolta az internetet a fotó az első napján síró amerikai óvodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe lépő szabályokból. Akkor is simán járhat-kelhet, ha már elkapta a vírust.","shortLead":"Sportolóknak, különösen focistáknak egyszerűbb lesz belépniük az országba, mint bárki másnak - derül ki a kedden életbe...","id":"20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6604533-8b45-4c81-ba85-3e5eb01fbae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3845ee29-b2a4-4a86-9798-f6aa0cd15a36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_hatarellenorzes_visszaallitasa_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:48","title":"Megjöttek a határzár részletes szabályai, a napi ingázók 30 kilométeres sávban közlekedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti a típusjóváhagyási jogszabályokat, például az autója károsanyag-kibocsátása a valóságban magasabb az engedélyezettnél. ","shortLead":"Mostantól autónként akár 30 ezer eurós bírságot is kiszabhat egy nemzeti hatóság egy autógyártóra, ha az megsérti...","id":"20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6386694-6eb5-47fb-9761-a4c3d629662f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dd894-d05d-40b8-bad0-d417486947ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_Szigorodnak_a_gepjarmuvek_ellenorzesi_szabalyai_keddtol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:26","title":"Szigorodnak az autók ellenőrzési szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","shortLead":"A stuttgarti márka zászlóshajó kategóriás modellje igazi technológiai tűzijátéknak ígérkezik.","id":"20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=281bc842-b7b0-4c81-94ee-7234605d5e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57285b24-daef-4c5d-9727-71395e1e3c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_az_utolso_kedvcsinalo_video_a_teljesen_uj_mercedes_sosztalyrol","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:30","title":"Itt az utolsó kedvcsináló videó a teljesen új Mercedes S-osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","shortLead":"Az ajtók bezárultak a menedékkérők előtt – írja a Vámosszabadiból érkezett AFP-jelentés. ","id":"20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab5fee-f0c5-4db3-92d3-ffa69acf41c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b0ab77-b8ee-47b5-a888-f03c4bc3c7e9","keywords":null,"link":"/360/20200831_AFP_a_magyar_menekultpolitikarol_ket_ev_a_pokolban","timestamp":"2020. augusztus. 31. 08:30","title":"Az AFP a magyar menekültpolitikáról: két év a pokolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint ez azt jelenti, hogy megérkezett a járvány második hulláma Magyarországra. Merkely Béla abban reménykedik, ez enyhébb lesz, mint az első, mert most inkább a fiatalok kapják el a kórt, akiknek a többsége könnyebben átvészeli azt.","shortLead":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint...","id":"20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec9ab65-dc15-4bb9-8425-3a3f160bf625","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:39","title":"Merkely: Százezrek külföldön nyaraltak, ezért kezdődött hamarabb a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","shortLead":"A veterán műsorvezetőt többmilliós fizetéssel szerződtették a Retro Rádióhoz a Blikk szerint.","id":"20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92a9bdc-88cf-4a06-9c85-0d445a41a1ae","keywords":null,"link":"/kkv/20200901_bochkor_gabor_radios_retro_radio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:58","title":"Rekordgázsit kaphat Bochkor Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200830_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei_Hatos_volt_is_meg_nem_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c31493d-90f2-4833-9fe8-a6eceec01751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei_Hatos_volt_is_meg_nem_is","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:51","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei. Hatos volt is, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]