Az Instagramon adott magáról hírt Babos Tímea, miután kizárták a US Openről. „Eddig nem igazán volt időm semmire, így most kezdem csak felfogni, hogy mi is történt és egyszerűen nem értem.”

Borzasztó igazságtalan az egész, nem látok semmilyen elfogadható indokot, hogy ennek miért kellett így lennie

- írta a magyar teniszező.

Az 1. helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic párost azért zárták ki a US Openről az első meccsük után, mert Mladenovic találkozott a koronavírussal megfertőződött Benoit Paire-rel.

Babos azt írta: neki négy, Mladenovicnak tizenegy negatív koronavírus-tesztje volt, pozitív egy sem. Paire tesztje nagyjából tíz napja lett pozitív, az utóbbi napokban már csak negatív eredményt produkált.

Itt ülök a konyhámban és sírok

- írta Babos. „Sokat agyaltam már azon is, hogy egyáltalán kiutazzak-e vagy sem, sok kérdőjel volt bennem. De sportoló vagyok, versenyezni akartam. Amúgy is mindig győzni megyek/megyünk az adott versenyre és valljuk be őszintén, hogy erre mindig jó esélyünk van. Elvették egy GS trófea felemelésének a lehetőségét, nem is beszélve az anyagi és lelki károkról!” – tette hozzá.