[{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","shortLead":"Biztonságban vannak az élesztő-, liszt- és vécépapírkészletek.","id":"20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac36e93-f7f2-49e1-8efc-28c7fc711286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200906_felvasarlasi_laz_boltok_kereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 06. 14:44","title":"Még nincs felvásárlási láz a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább az intézményben.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem vasárnap jelentette be, hogy a Jászai Mari-díjas rendező sem tanít tovább...","id":"20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51ea161f-0708-4cd2-b7a5-55315d101971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adbc279-2cdb-49c8-b124-56aa7060ffd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200906_Meczner_Janos_is_felmondott_a_Szinmuveszetin","timestamp":"2020. szeptember. 06. 12:15","title":"Meczner János is felmondott a Színművészetin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e658566-5cf0-414e-b063-be82d9dc3ed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konzuli segítséggel kaptak némi ennivalót.","shortLead":"Konzuli segítséggel kaptak némi ennivalót.","id":"20200905_ciprus_karanten_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e658566-5cf0-414e-b063-be82d9dc3ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f137e5-f077-41dc-b901-aa11e0fe9f34","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_ciprus_karanten_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:54","title":"Étlen-szomjan tartottak karanténban két magyar Cipruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak az otthoni munkavégzésre. ","shortLead":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak...","id":"20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537745a3-7e5f-4242-a441-377a0ffbf50e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:08","title":"Legyen óvatos: a második hullámban a hackerek is nagyobb fokozatba kapcsolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd kriptopénzt bányászni.","shortLead":"A KryptoCibule nevű kártevő a trükkös fajtából való: ott, ahol munkához lát, a számítógép erőforrásait használva kezd...","id":"20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576165d1-8e5b-4e21-9630-dafe84ac9932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_torrent_virus_kriptopenz_kryptocibule_szamitogep_videortya_processzor","timestamp":"2020. szeptember. 07. 08:33","title":"Torrenten át terjed egy új számítógépes vírus, lassítja a PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b18c27-b3ad-43c6-9456-0f2a1d3a0382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1955d63d-366a-453c-bffe-929aeb7bc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200906_A_rendorseg_szerint_ez_a_ket_alak_lopott_egy_gyori_szurakozohelyen","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:45","title":"A rendőrség szerint ez a két alak lopott egy győri szórakozóhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén időszakát dolgozza fel öt történeten keresztül. ","shortLead":"Többek között Pásztor Erzsi és Makranczi Zalán főszereplésével készül az első magyar szkeccsfilm, amely a karantén...","id":"20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14976719-3f5d-4330-8be6-dd4cbab707e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdbb3e0-9772-485b-a35f-9252786a6673","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Bucsu_az_epelmejusegtol__magyar_film_keszul_a_karantenrol","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:40","title":"Búcsú az épelméjűségtől – magyar film készül a karanténról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","shortLead":"Az RTL Magyarország több forgatásának is keresztbe tett már, hogy valamelyik szereplő megfertőződött.","id":"20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bd2bbf-6731-47f7-a64c-9a565bdeaa05","keywords":null,"link":"/elet/20200906_Hatarozatlan_idore_leall_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. szeptember. 06. 09:17","title":"Koronás fertőzött miatt leállítják a Barátok közt forgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]