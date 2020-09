Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.

Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.

Elhunyt Keleti György Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. Az amatőr fotósok egyik nagy bánatán segíthet a mesterséges intelligencia – jelentette be a Berkeley Egyetem kutatócsapata. Látványosan feljavítja a mobillal lőtt fotókat egy új algoritmus A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. A korábban megfertőződött futballisták közül néhányan már visszatérhettek, de csak egy félidőt játszhattak. Újabb Felcsút-játékosok kapták el a koronavírust Mostani magánéleti és pénzügyi botránya a legrosszabbkor jöttek az újraválasztásáért küzdő elnöknek. Különösen, hogy exügyvédje, Michael Cohen új könyvében azt állítja, már 2016-ban is egy potenciális szexbotrány eltussolásáért cserébe támogatta őt a vallási véleményvezér. Trump keresztény szövetségesének szentháromsága: szex, pénz, jacht