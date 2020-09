Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","shortLead":"Új funkciót kapott egy termetes hüllő a Manchester melletti Salfordban.","id":"20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b35bc-eb66-433a-bd80-409b2a7c24f4","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Kigyot_hasznalt_maszk_helyett__a_fraszt_hozta_az_utasokra_ez_a_brit_ferfi","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:31","title":"Kígyót használt maszk helyett – a frászt hozta az utasokra ez a brit férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","shortLead":"Egy munkatársa megfertőződött, most a tesztek eredményeit várják.","id":"20200914_karantent_kern_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67eb771d-147f-43e8-a773-2a41bf09dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15ec3d5-2718-42c6-bebc-47d67bd5ecb3","keywords":null,"link":"/elet/20200914_karantent_kern_andras","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:10","title":"Karanténba került Kern András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma már meghaladja a kilencezret.","id":"20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30be2b-cb7e-4d22-a8c4-9b5eaf40a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_koronavirus_magyarorszag_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:08","title":"726 új magyar fertőzött van, és meghalt négy beteg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Babis attól tart, hogy a cseh fertőzöttek magas száma miatt Szlovákiában elrendelt korlátozások a turistákat sújtják majd.","shortLead":"Andrej Babis attól tart, hogy a cseh fertőzöttek magas száma miatt Szlovákiában elrendelt korlátozások a turistákat...","id":"20200915_csehorszag_szlovakia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25af20ac-44ce-4878-94e4-82bc305358b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_csehorszag_szlovakia_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 08:14","title":"Egymásra mutogat a koronavírus miatt Csehország és Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850d4bb2-dbe6-4e36-aed8-bbf0390c7f44","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az első világvége, amit együtt töltöttünk című kötet szerzője írásaiban az elesettek szemszögéből vizsgálódik; egyetemi oktatóként kiáll az SZFE hallgatói mellett.","shortLead":"Az első világvége, amit együtt töltöttünk című kötet szerzője írásaiban az elesettek szemszögéből vizsgálódik; egyetemi...","id":"202037__selyem_zsuzsa_iro__fak_beszederol_alattvalonevelesrol__legkisebb_kozos_tobbszoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=850d4bb2-dbe6-4e36-aed8-bbf0390c7f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7cfba6-3a5a-475c-9883-de0b7418f849","keywords":null,"link":"/360/202037__selyem_zsuzsa_iro__fak_beszederol_alattvalonevelesrol__legkisebb_kozos_tobbszoros","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:00","title":"Selyem Zsuzsa: Jachtokkal parádézó hatalom próbálja elnémítani az SZFE diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan paravánnal – elválasztani a gyerekeket a helyes megoldást tartalmazó papírtól. Sokkal egyszerűbb módon is megoldható, hogy ne legyen kedvük puskázni.","shortLead":"Kínai, amerikai és kanadai kutatók azt állapították meg, hogy nem kell tényleges akadállyal – például átláthatatlan...","id":"202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b70dd9c5-a02f-4007-9027-a302939b6bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f15cbb-bb98-4a54-992e-809c59da3c86","keywords":null,"link":"/360/202037_puskazastudomany_mindennek_van_hatara","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:00","title":"Meglepően egyszerű módszer puskázás ellen: egy varázspálca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","shortLead":"Florida legnagyobb szórakoztatóközpontja több tízezer embertől vált meg, így próbál segíteni rajtuk a szakszervezet. ","id":"20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a6a85fb-0945-4c81-8749-bebe00464a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999aac2a-dce1-449f-837f-6f3fa0bb326c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Veget_nem_ero_kocsisor_a_Disney_World_elott__most_azonban_etelre_varnak_az_emberek","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:05","title":"Véget nem érő kocsisor a Disney World előtt – most azonban ételre várnak az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40","c_author":"Donáth Anna","category":"360","description":"Az ellenzéknek koncepciót kell kidolgoznia arról, hogyan képzeli el a demokráciát és a jogállamot, tartalmilag kell tisztáznia, mitől lesz igazságos és fair a választás, valódi az országgyűlés és alkotmánybíróság. Ez viszont nem megy közös értékkészlet kidolgozása nélkül – érvel a Momentum Mozgalom európai parlamenti képviselője. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéknek koncepciót kell kidolgoznia arról, hogyan képzeli el a demokráciát és a jogállamot, tartalmilag kell...","id":"20200914_Donath_Anna_A_NERben_a_demokracia_csak_egy_szindarab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62de2bdf-71b5-4aae-8c6a-6eb574357d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6838fc-9988-49fe-8e5f-0660267eb8ee","keywords":null,"link":"/360/20200914_Donath_Anna_A_NERben_a_demokracia_csak_egy_szindarab","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:00","title":"Donáth Anna: A NER-ben a demokrácia csak egy színdarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]