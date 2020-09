Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecd66af2-5f2d-425b-8a8e-baaa2a7f08ad","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Ha az ellenzék a helyi közsajtóval azt teszi, amit a NER az országos közmédiával, miért ne gondoljuk azt, hogy az ellenzék ugyanazt tenné az állami médiával is, ha hatalomra kerülne, mint, amit az Orbán-rendszer most művel azzal? Vélemény.","shortLead":"Ha az ellenzék a helyi közsajtóval azt teszi, amit a NER az országos közmédiával, miért ne gondoljuk azt...","id":"20200926_Revesz_Sandor_Ilyen_az_amikor_az_ellenzek_lemegy_Orbanba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecd66af2-5f2d-425b-8a8e-baaa2a7f08ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b004f41c-e1b1-4a6c-9851-445e27ffa2cf","keywords":null,"link":"/360/20200926_Revesz_Sandor_Ilyen_az_amikor_az_ellenzek_lemegy_Orbanba","timestamp":"2020. szeptember. 26. 12:00","title":"Révész Sándor: Ilyen az, amikor az ellenzék lemegy Orbánba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél zacskóval belőle, ezért állt meg a szíve. A problémás anyag más élelmiszerekben is megtalálható.","shortLead":"A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át fogyasztott napi másfél...","id":"20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48c45f96-1b5c-439f-a080-220e9ea6f8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82261fd2-f997-4acc-8dc0-0651f254a7e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_fekete_medvecukor_amerikai_ferfi_halala","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:03","title":"Egy 54 éves férfi heteken át megevett napi 1,5 zacskó medvecukrot – belehalt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok kezelésében, a vevőfinanszírozásban, a cégvásárlásban, a hitelkiváltásban vagy éppen az új beruházások megvalósításában. De sok a buktató is, a Bankmonitor ezért most összeszedte, mikre érdemes figyelnie a cégeknek hiteligényléskor. ","shortLead":"Számos kedvező hitellehetőség segíti most a hazai vállalkozásokat, amelyek segíthetnek az átmeneti likviditási zavarok...","id":"20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec8f064-e622-49ec-a800-341ce1aa355e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718ea470-8eb9-492d-bff1-354206a31577","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_101_dolog_ami_miatt_sok_mikro_es_kisvallalkozas_nem_kap_most_hitelt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:28","title":"10+1 dolog, ami miatt sok mikro- és kisvállalkozás nem kap most hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple egyelőre nem állt kötélnek, de talán mégis szabad utat adhat.","shortLead":"A Microsoft nagyon szeretné, ha a platformján elérhető videojátékok iPhone-okra is tükrözhetők lennének. Az Apple...","id":"20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57458e05-b69a-4ddd-a4a7-d15aa90dffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0a64e7-1d4b-4f57-90b1-2b22ad447364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_microsoft_xbox_game_pass_ultimate_xcloud_jatekstreaming_apple_iphone_ipad","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:03","title":"Az a hír járja, hogy iPhone-on is menni fognak az xboxos játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Hamarosan jön „minden idők legnagyobb otthonteremtési programja”, ám a részletekkel még adós a kormány. Szakmabelieket kérdeztük, vajon mit tartalmazhat a mostani program. ","shortLead":"Hamarosan jön „minden idők legnagyobb otthonteremtési programja”, ám a részletekkel még adós a kormány. Szakmabelieket...","id":"20200925_Novak_Katalin_otthonteremtesi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5706b54-15e2-452c-a69b-35ab6d802bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Novak_Katalin_otthonteremtesi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 13:00","title":"Jön az új otthonteremtési program, a gyemektelenek is reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d0aa2c-c440-41d4-afd3-427ec9e5ef52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","shortLead":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","id":"20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d0aa2c-c440-41d4-afd3-427ec9e5ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f435c-2ac9-4421-88b8-1faa5628e45d","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Öt ingyenes koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","shortLead":"Nem szűkmarkú a prágai kormány.","id":"20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b21b5b-ec6b-4895-8d26-ad3535c82e81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Csehorszagban_a_berek_70_szazalekat_atvallalja_az_allam","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:11","title":"Csehországban a bérek 70 százalékát átvállalja az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","shortLead":"A német cég a menetbiztonsági rendszereit tudja itt valós körülmények közt tesztelni.","id":"20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=285cb961-bbca-44da-b833-cd1d905c7183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f58fe5c-75c9-47a2-9017-7d6668ba6097","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_10_milliardos_tesztpalyat_epitett_Veszpremben_a_Continental","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:30","title":"10 milliárdos tesztpályát épített Veszprémben a Continental","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]