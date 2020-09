Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","shortLead":"Az atléták világszövetsége öt hónap haladékot adott a doppingmentesítés tervének kidolgozására.","id":"20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51895ec4-a6ce-4c98-a9cc-1a435db76676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a2e530-c460-4aa5-9e59-98ccf3736aa2","keywords":null,"link":"/sport/20200926_Egyelore_maradnak_koron_kivul_az_orosz_atletak","timestamp":"2020. szeptember. 26. 17:10","title":"Egyelőre maradnak körön kívül az orosz atléták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c6818b-c098-47a1-b7c0-41babcb36afa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Deutsche Wellében megjelent írásában Keno Verseck példamutatónak nevezi a közép- és kelet-európai tüntetők fellépését, amely megérdemli a figyelmet és a támogatást a földrész más részeitől.","shortLead":"A Deutsche Wellében megjelent írásában Keno Verseck példamutatónak nevezi a közép- és kelet-európai tüntetők...","id":"20200926_Keno_Verseck_Deutsche_Welle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c6818b-c098-47a1-b7c0-41babcb36afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a44f4d3-552b-46ef-bb40-ee563f1aed03","keywords":null,"link":"/360/20200926_Keno_Verseck_Deutsche_Welle","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:00","title":"Kelet-Európa-szakértő: Fordulatot hozhatnak az autokrácia elleni tiltakozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","shortLead":"A Kielce elleni BL-meccs után derült ki, hogy az egyik játékos megfertőződött. Az egész keret karanténba került.","id":"20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa76159-5a53-460f-8b31-5e13abb9b3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fa3a6-9232-4deb-8d6e-b495b15ec4e5","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Ujabb_szegedi_kezilabdazo_fertozodott_meg_koronavirussal","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:41","title":"Újabb szegedi kézilabdázó fertőződött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem látni.","shortLead":"Az ITM-mel is dolgozó virológus szerint a kormány döntései tavasszal helyesek és gyorsak voltak, most viszont ezt nem...","id":"20200925_jakab_ferenc_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f9dbd-334a-4326-ba1c-8cbcce115e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defb472c-83c7-4f9e-8950-6def7ca7e9d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_jakab_ferenc_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 25. 19:45","title":"Jakab Ferenc: Kontaktot kutatni és járványügyet így nem lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","shortLead":"Esztergomban, Pápán, Kaposfüreden és Budapest VII. és XIII. kerületében várják a zenekedvelőket. ","id":"20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ee3057-dd9f-400b-ad63-c6b2bad03e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004f435c-2ac9-4421-88b8-1faa5628e45d","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_Ot_ingyenes_koncertet_ad_a_Budapesti_Fesztivalzenekar","timestamp":"2020. szeptember. 26. 13:03","title":"Öt ingyenes koncertet ad a Budapesti Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","shortLead":"A kerékpárutat szeptember közepén adták át.","id":"20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74398fe6-03da-4e0e-a629-de39978603a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ae3449-1a5f-4e13-9131-da43598e33eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Felavatta_a_Kerekparosklub_a_szentendrei_bicikliutat","timestamp":"2020. szeptember. 26. 21:20","title":"Felavatta a Kerékpárosklub a szentendrei bicikliutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt zöld miniszterelnök-jelöltet szeretne.","shortLead":"A párt zöld miniszterelnök-jelöltet szeretne.","id":"20200926_LMP_legyen_elovalasztas_az_egyeni_valasztokeruletekben_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fd20353-f571-49da-88c6-71a219c403dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c10399-c9fb-43c3-a65a-767daeb90a31","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_LMP_legyen_elovalasztas_az_egyeni_valasztokeruletekben_is","timestamp":"2020. szeptember. 26. 16:23","title":"LMP: legyen előválasztás az egyéni választókerületekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg emelkedni fognak. ","shortLead":"A miniszterelnök az operatív törzs szombat reggeli ülése után arra figyelmeztetett, hogy a számok valószínűleg...","id":"20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfbdfaa3-c3fa-44a0-81d5-bc0e7ab15e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e2f3d1-cae9-4051-b6e4-6a51dde42a09","keywords":null,"link":"/itthon/20200926_Orban_jarvanykorhaz_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. szeptember. 26. 09:52","title":"Orbán: Valamikor majd meg kell nyitni a járványkórházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]