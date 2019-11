Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","shortLead":"A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak. ","id":"20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a998041-6639-491e-bf2e-004ff4dcbe8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03613b8-0baa-47d2-845a-d56a1305cd8b","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Zente_kezeles_Zolgensma","timestamp":"2019. november. 14. 16:08","title":"Kilenc kilóra fogyott le Zente a kezelés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett az Iszlám Állam terrorszervezet egyik kulcsfiguráját - hozta nyilvánosságra pénteken az SZBU.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat a CIA-val és a georgiai belügyminisztériummal együttműködve őrizetbe vette Kijev mellett...","id":"20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6e73d6-4761-483a-b961-f22ae296f61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab1197-014a-4856-a85e-75db6dc34283","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajnaban_elfogtak_az_Iszlam_Allam_egyik_vezetojet","timestamp":"2019. november. 15. 18:29","title":"Ukrajnában elfogták az Iszlám Állam egyik vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25349bf6-6a02-4d72-b3b9-0723613b9689","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Johnsonék nem hajlandóak brit uniós biztosjelöltet megnevezni, holott már többször kérték tőlük. ","shortLead":"Johnsonék nem hajlandóak brit uniós biztosjelöltet megnevezni, holott már többször kérték tőlük. ","id":"20191114_NagyBritannia_meg_kap_egy_unios_kotelezettsegszegesi_eljarast_a_nyakaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25349bf6-6a02-4d72-b3b9-0723613b9689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6603d-c4a0-4b01-b474-73e428ef6bd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_NagyBritannia_meg_kap_egy_unios_kotelezettsegszegesi_eljarast_a_nyakaba","timestamp":"2019. november. 14. 21:59","title":"Nagy-Britannia még kap egy uniós kötelezettségszegési eljárást a nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","shortLead":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","id":"20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2adbd-d745-4cfc-a148-3c1e3a8cd4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","timestamp":"2019. november. 14. 12:20","title":"Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a választási vereség miatt összeült Kubatov és Habony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","shortLead":"Az új, ellenzéki polgármester, Mirkóczki Ádám szerint „ezek a pénzek egyszerűen nincsenek meg\".","id":"20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6827ccb4-88dc-494a-9f76-4c8aab224703","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_fidesz_eger_mirkoczki_adam","timestamp":"2019. november. 15. 07:50","title":"Félmilliárd forintos kifizetetlen számlát hagyott maga után a Fidesz Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","shortLead":"A pláza felújításával 2020 végére készülhetnek el.","id":"20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52eb0320-d42f-466d-80fb-36a1cab93a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8e8913-817b-4d20-b8b2-bae0ed5d844f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_Megujul_az_Allee_bevasarlokozpont_tobb_mint_55_milliard_forintot_szannak_ra","timestamp":"2019. november. 14. 20:54","title":"Megújul az Allee bevásárlóközpont, több mint 5,5 milliárd forintot szánnak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","shortLead":"Egy ugató, szőrös kis unikornist találtak Missouriban. ","id":"20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ccf19f-7d87-4fd2-b362-70b9df683d99","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Kiskutya_farok_homlok_unikornis","timestamp":"2019. november. 14. 11:35","title":"Netes szupersztár lett egy kiskutya, akinek egy farok nőtt a homlokára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d767a8-22fd-431a-9217-e6bde16a49f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem tündérmese, sokkal inkább a valóság egy fájdalmas szeletét bemutató alkotás a Berlinben Ezüst Medvével díjazott film, a Kontroll nélkül. ","shortLead":"Nem tündérmese, sokkal inkább a valóság egy fájdalmas szeletét bemutató alkotás a Berlinben Ezüst Medvével díjazott...","id":"201946_film__duh_es_sikoly_kontroll_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d767a8-22fd-431a-9217-e6bde16a49f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9286ed1-ef15-4ae0-b5d8-ce62b86321de","keywords":null,"link":"/360/201946_film__duh_es_sikoly_kontroll_nelkul","timestamp":"2019. november. 14. 14:00","title":"Amikor egy 9 éves gyerek veszíti el a kontrollt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]