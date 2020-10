Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Ne írja alá az új törvényt – kéri Ádertől az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége" - Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt. 2020. október. 09. 22:02

"Ez a könyv eloszlatja az illúziókat a kádári és az orbáni szociálpolitikáról" - A kádári szociális juttatási rendszer és az orbáni közmunka között is párhuzamot von Ladányi János szociológus Hanyatló világok című "szubjektív tudományos önéletrajza". 2020. október. 09. 14:00

"Ingyen is megkapható szolgáltatásért fizethetett 133 milliót Újpest előző vezetése" - Újpest vezetése pénztalicskázásról, a korábbi fideszes polgármester viszont gondos befektetési politikáról beszél annak kapcsán, hogy az önkormányzat irreálisan nagynak tűnő sikerdíjat fizetett egy korábbi quaestoros ügynökcégnek. 2020. október. 10. 13:00

"Sörfőzdék tucatjai nyitnak ma ki a látogatók előtt" - Rozé mustmal készült sört és ízhibákat is tesztelhetünk. 2020. október. 10. 09:15

"Az Alkotmánybíróság nem foglalkozik a gödi különleges gazdasági övezettel" - Az Alkotmánybíróság arra hivatkozva utasította vissza érdemi vizsgálat nélkül 59 ellenzéki képviselő panaszát a Samsung-gyár területét Gödtől elvevő kormányrendelet ellen, hogy az már nincs hatályban. Igaz, hogy azért nincs, mert azóta törvénnyel véglegesítették a panaszolt eljárást, de mivel arról nem szólt a korábban készült beadvány, azzal nem foglalkozott az Ab. 2020. október. 09. 13:30

"Élvezze ki a napsütést, vasárnaptól cudar idő jön" - Újabb felmelegedésre csak a jövő hét második felében lehet számítani. 2020. október. 09. 11:45

"700 millióból terveztet parkolókat a kormány" - Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint. 2020. október. 10. 14:09

"Az élet napos oldala – Eric Idle életútja, 6. rész" - Keserű kanyarokkal teli út vezette a Monty Python alapítóját a humor nagyszínpadára. Eric Idle egy nyirkos észak-angliai kisvárosból indulva kultúrtörténelmet írt a Brian életével, a Gyalog galoppal és megannyi más darabbal. Python-sztorikkal, hírességekkel és öniróniával zsúfolt életrajzát részletekben közöljük. 2020. október. 10. 19:00