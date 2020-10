Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","shortLead":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","id":"20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b049980-cc1f-4b97-8ffa-6780c3eea79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","timestamp":"2020. október. 16. 18:57","title":"Sorra mondanak fel a szegedi aneszteziológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","shortLead":"Máshol lesz szükség a politikusra, ezért Sára Botond indulhat helyette Józsefvárosban.","id":"20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee3783ed-334f-431a-a20b-5979f6b83c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b184cc-d7aa-414c-b4dd-7e640f0a1ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_fidesz_kocsis_mate_sara_botond_2022","timestamp":"2020. október. 16. 05:45","title":"A Fidesz nem indítja egyéniben Kocsis Mátét 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","shortLead":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","id":"20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fe24c-41d4-4f32-972a-3e77b943af16","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","timestamp":"2020. október. 17. 12:47","title":"Dupla hullazsákot javasol a koronavírusos halottaknál az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","shortLead":"A néphit szerint a virágai Krisztus vérét szimbolizálják.","id":"20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541de33b-ec5d-4e46-b74d-c30e68a1e4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfae17aa-3801-424f-aa8e-2ffbe408bc82","keywords":null,"link":"/elet/20201016_melykut_judasfa_az_ev_faja_verseny_2020_gyoztes","timestamp":"2020. október. 16. 05:06","title":"A mélykúti júdásfa lett idén az Év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek is jelentkeztek, sokuknál életükben először – állítja egy új, reprezentatív felmérés, amelyet a Lelki Egészség Világnapja alkalmából készítettek több ezer ember megkérdezésével.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti bezártság erőteljesen hatott az európai emberek pszichés állapotára, a többségnél tünetek...","id":"20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977a314f-5359-4670-80ba-29098dd8d0a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201016_mentalis_problemak_psziches_zavar_koronavirus_jarvany_bezartsag_karanten_tunet","timestamp":"2020. október. 16. 11:40","title":"Mentálisan is megviselte az embereket a koronavírus miatti bezártság, sokaknak tünete is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA történetében több alelnök örökölte meg az elnöki posztot, mint ahányat megválasztottak rá. Még kevesebben tudták kinevelni a közvetlen utódjukat, ahogyan a demokrata Joe Biden szeretné Kamala Harrisszel.\r

\r

","shortLead":"Az USA történetében több alelnök örökölte meg az elnöki posztot, mint ahányat megválasztottak rá. Még kevesebben tudták...","id":"20201016_Biden_kivetelkent_nyerheti_el_az_elnokseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=312a6f2e-bdf7-4002-9933-c96bfb6d2c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc4e54-ae38-4f57-8076-751ba11d0c6b","keywords":null,"link":"/360/20201016_Biden_kivetelkent_nyerheti_el_az_elnokseget","timestamp":"2020. október. 16. 17:00","title":"Sok minden segíthet Bidennek legyőzni Trumpot, de az nemigen, hogy alelnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor kancellár bejelentette, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, így péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit. A hallgatók közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják. ","shortLead":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor...","id":"20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a865fd-8e70-4dda-ae9f-0c4bc5a13eac","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","timestamp":"2020. október. 16. 17:45","title":"Fennmarad a blokád az SZFE-n, a hallgatók visszafoglalták az Ódry Színpadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528bc561-6b22-4de1-ad3f-03c199756103","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia luxusmogul Bernard Arnault-nak elég jól alakult a harmadik negyedéve.","shortLead":"A francia luxusmogul Bernard Arnault-nak elég jól alakult a harmadik negyedéve.","id":"20201017_Jarvany_ide_vagy_oda_a_luxusra_van_kereslet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=528bc561-6b22-4de1-ad3f-03c199756103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ffde02-d347-4cac-aaa4-9d82b3ab52ef","keywords":null,"link":"/kkv/20201017_Jarvany_ide_vagy_oda_a_luxusra_van_kereslet","timestamp":"2020. október. 17. 14:28","title":"Járvány ide vagy oda, a luxusra van kereslet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]