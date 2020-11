Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","shortLead":"Orbán Viktor azt mondta, a katonák most nem háborúban védik a hazát, hanem a járvány elleni védekezésbe segítenek be. ","id":"20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bb1897-dee6-4608-92ca-18e7dbac7383","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_Orban_hadsereg_kijarasi_tilalom_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 11. 12:37","title":"Katonák is ellenőrzik a kijárási tilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 11. 09:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","shortLead":"Se a magyar, se a lengyel kormányfő nem szeretné, hogy a jogállamisági feltételekhez kössék az uniós pénzek kifizetését.","id":"20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108bebd5-d673-4290-a534-db111490a8fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_orban_viktor_unios_penzek_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 10. 09:13","title":"Uniós vezetők Orbánnak: Zsarolással nem lehet engedményeket kicsikarni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új gépeit froclizóknak.","shortLead":"Az Apple kedd esti bemutatójának végén újra feltűnt a képernyőn PC Guy, hogy már jó előre fricskát adjon a vállalat új...","id":"20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e062329-5bc8-4934-9c4f-29651b6bc916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9bf43b-cd8a-4f54-a625-e6017bcd9763","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_apple_silicon_processzor_m1_trollkodas_pc_guy","timestamp":"2020. november. 11. 09:33","title":"Elővették a régi poént, megtrollkodta az Apple a PC-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","shortLead":"Egy közleményben sorolták fel, mennyi kárt okoz a vírus terjedésének megakadályozása ürügyén hozott szabály.","id":"20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bbabf1-04ff-4cc3-a16e-62a9c65278f8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_ingyenes_parkolas_levego_munkacsoport","timestamp":"2020. november. 10. 16:51","title":"Csak fokozta a bajokat az ingyenes parkolás a Levegő Munkacsoport szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","shortLead":"Az M8 Gran Coupé 4,4 literes biturbó V8-as motorja minden korábbinál erősebb lett.","id":"20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f93426-400d-4e06-9097-95941d979fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cc1fee-c06b-4d00-bc16-0435741b5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_720_loeros_lett_a_4_ajtos_bmw_m8_ac_schnitzer","timestamp":"2020. november. 10. 11:21","title":"720 lóerős lett a 4 ajtós BMW M8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01374e98-99b7-4f2c-b11d-7acb8a34efdc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland PAL-V által fejlesztett jármű, a Liberty a tervek szerint kisegíti majd a tulajdonost, hogy ne kelljen a dugóban araszolnia.","shortLead":"A holland PAL-V által fejlesztett jármű, a Liberty a tervek szerint kisegíti majd a tulajdonost, hogy ne kelljen...","id":"20201111_repulo_auto_pal_v_liberty","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01374e98-99b7-4f2c-b11d-7acb8a34efdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c6f8bb-7a54-460e-b92f-43b6ad3502c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_repulo_auto_pal_v_liberty","timestamp":"2020. november. 11. 08:33","title":"Megvan az engedély, európai közutakon tesztelhetik az első igazi repülő autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","shortLead":"Főleg az élelmiszerboltoknak kell a szokásosnál hamarabb bezárni.","id":"20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a48a640-a64b-428d-9892-793110640393","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_A_boltok_negyedet_erinti_a_19_oras_boltzar","timestamp":"2020. november. 10. 13:09","title":"A boltok negyedét érinti a 19 órás boltzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]