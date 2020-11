Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua megmutatta, miként folyik a termelés a Foxconn sencseni gyárában.","shortLead":"Gőzerővel folyik az iPhone 12-család tagjainak gyártása, hogy az Apple ki tudja szolgálni a vásárlóit. A kínai állami...","id":"20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aed2448-56ba-422e-a22e-87df128a0a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_kina_foxconn_apple_iphone_gyar_automatizalt_gyartosor_5g_robotok","timestamp":"2020. november. 19. 13:03","title":"Videó: Már ember sem kell az iPhone-ok gyártásához, csak a robotok dolgoznak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"Összesen 7512 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, ami kevesebb, mint előző nap. 604-en vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a2c49-27e0-4a51-82b1-5068c9abafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa60ba53-8c52-4c7d-8f30-995bced15def","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_napi_kormanyzati_adatok","timestamp":"2020. november. 20. 09:11","title":"96 ember hunyt el a koronavírus miatt, 4440 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. november. 20. 07:30","title":"EV-kiszámoló: ennyit jelent az elektromos autó a cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","shortLead":"Átrendeződött a médiapiac, a bevételek pedig drasztikusan visszaesnek 2019-hez képest. ","id":"20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d15c24-d4fe-4372-9367-892896abdccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201120_A_magyar_mediaszektor_beveteleinek_38_szazalekat_elviheti_a_valsag","timestamp":"2020. november. 20. 10:30","title":"A magyar médiaszektor bevételeinek 38 százalékát elviheti a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper a kórházból jelentkezett be és beszélt az állapotáról.","shortLead":"A rapper a kórházból jelentkezett be és beszélt az állapotáról.","id":"20201119_Majka_covid_teszt_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cd7562-79d8-447b-8fac-43fa913fc82b","keywords":null,"link":"/elet/20201119_Majka_covid_teszt_koronavirus","timestamp":"2020. november. 19. 20:32","title":"Majka: Még mindig pozitív a Covid-tesztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex főszerkesztője, akit az új portál első hónapjairól, a szerkesztőség vezetésének kihívásairól és a háztartásában talált munkatársáról kérdeztünk. Portréinterjú.","shortLead":"Odamondás minket nem motivál, de az nem volt kérdés, hogy elhallgatni sem fogunk – mondja Munk Veronika, a Telex...","id":"20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd37f13e-9dec-4d91-95bd-64f2102e6c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088d532b-3bf7-4a26-a197-000d613d7308","keywords":null,"link":"/360/20201118_Munk_Veronika_A_Telex_foszerkesztoje_en_vagyok_es_en_leszek","timestamp":"2020. november. 19. 13:00","title":"Munk Veronika: A Telex főszerkesztője én vagyok, és én leszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig gyanús egy kicsit. A Duma Aktuálból az is kiderül, hogy meg lehet-e nyerni egy tévés táncversenyt immunrendszerrel. ","shortLead":"Hiába derült ki az RTL Klub show-műsorában, hogy ki lapult az egyik álarc mögött, azért Kovács András Péter még mindig...","id":"20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc3e2b1b-2b7b-49d7-8063-aa931aed0583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081551ac-6ac8-441e-8ace-8b024f34f20d","keywords":null,"link":"/360/20201120_Duma_Aktual_Nem_KAP_volt_a_kaktusz_Hogy_micsoda","timestamp":"2020. november. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Tényeg nem KAP volt a Kaktusz? Hogy micsoda?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]