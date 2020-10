Az olasz Tuttosport 2003 óta minden évben kiosztja a Golden Boy-díjat a legjobb 21 évnél fiatalabb, Európában futballozó játékosnak. A lista minden év elején 100 fővel indul, azonban őszre már csak húsz név marad, közéjük került be a Red Bull Salzburg magyar játékosa, Szoboszlai Dominik. A fiatal középpályást egyébként az osztrák élvonal legjobb focistájának választották a 2019-2020-as szezonban. Nyáron több sportlap is azt írta, hogy az olasz AC Milanhoz igazol, végül mégis a Salzburg játékosa maradt. A Salzburg a BL csoportkörébe is bejutott: október 21-én kezdenek a rangos kupasorozatban.

A mezőny azonban rendkívül erős: akik ide felkerültek, azokat jellemzően a világ legnagyobb és legsikeresebb klubjai szeretnék soraikban tudni. 2020-ban a listára került a Rennesben játszó Eduardo Camavinga, a Bayern Münchennel Bajnokok Ligáját nyerő Alphonso Davies és a Barcelona "csodagyereke", Ansu Fati is. Ha Szoboszlai nyerni tudna, maga mögé utasítaná a Real Madrid fiatal szélsőjét, Vinicius Jr.-t és az utóbbi egy évben villámkarriert befutó, jelenleg a Borussia Dortmundot erősítő Erling Haalandot is.

Bár a Golden Boy-díjat a Tuttosport ítéli oda, a döntési folyamatban nem csak ők vesznek rész: több sportlap szakújságíróit is bevonják, így például az Aranylabdát kiosztó France Football, a Marca, vagy a Bild munkatársait is. Korábban ezzel a díjjal vétette észre magát több olyan focista is, akik azt követően több komoly elismerést is besöpörtek. Ilyen volt Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Paul Pogba, vagy a közelmúltban Kylian Mbappé is.