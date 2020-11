Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már zajlik az oktatási intézményekben dolgozók szűrése, annak eredményeit hivatalosan még nem közölte az operatív törzs.","shortLead":"Már zajlik az oktatási intézményekben dolgozók szűrése, annak eredményeit hivatalosan még nem közölte az operatív törzs.","id":"20201125_iskola_ovoda_koronavirus_teszt_szurovizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15719487-04f2-4cc4-b1a6-c04c684b5531","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_iskola_ovoda_koronavirus_teszt_szurovizsgalat","timestamp":"2020. november. 25. 12:44","title":"Két nap alatt 48 óvodában és 34 iskolában kellett rendkívüli szünetet bevezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","shortLead":"Mateusz Morawiecki elutasította a bizottsági elnök javaslatát a költségvetési feltételrendszer bírósági vizsgálatára.","id":"20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6602726-464f-44e8-a9ce-2fd05637899e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6ed1b-ceeb-421e-ba5f-fcafa8939ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_lengyel_kormanyfo_von_der_leyen_unios_veto","timestamp":"2020. november. 25. 18:55","title":"A lengyel kormányfő ragaszkodik a vétóhoz, és hallani sem akar Von der Leyen ötletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dab2c2b7-8264-45d2-85ed-18ee0a8a4ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1825b1-6374-459a-a479-c7b23de4d36a","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Marabu_Feknyuz_Clooney_es_Orban","timestamp":"2020. november. 25. 15:45","title":"Marabu Féknyúz: Clooney és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja a kiegészített összeget az, aki a munkahelyén fertőződött meg koronavírussal, ugyanis a kérelem szolgálati útját rögzítő jogszabályt annak idején még egyedi esetekre dolgozták ki, nem egy világjárványra. Gulyás Gergely csütörtöki ígérete szerint ez változni fog. ","shortLead":"Mindenkinek járhat, de nem adja olcsón az állam a 100 százalékos táppénzt: akár fél évbe is beletelhet, amíg megkapja...","id":"20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5357fa89-b567-4f7d-aeb1-c4988a0d486f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c4bd90-4c70-4679-bb07-aa89078a64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Burokratikus_pokoljaras_var_a_munkahelyi_fertozes_miatt_100_szazalekos_tappenzt_igenylokre","timestamp":"2020. november. 26. 14:58","title":"Bürokratikus akadálypálya vár a táppénzt igénylőkre, épp ideje, hogy ez változzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak egyet magunkkal vinni, ha fizetni szeretnénk. Sőt, valójában egyikre sincs szükség.","shortLead":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak...","id":"20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ceb48-2b49-43cd-9d28-57baf6901b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","timestamp":"2020. november. 25. 15:33","title":"Januártól mindenhol el fogják fogadni a bankkártyáját – de most már otthon is hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok. Az intézményekben ezért rendkívüli szünetet rendeltek el.","shortLead":"Zsarolóvírus-támadás miatt Baltimore megye több állami iskolájában sem tudtak órákat tartani pedagógusok...","id":"20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694d8680-2fdb-4b28-b82a-9c81ecd12ad0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_baltimore_hackertamadas_hackerek_zsarolovirus","timestamp":"2020. november. 25. 20:10","title":"Rendkívüli szünetet rendeltek több amerikai iskolában, miután hackerek lehetetlenné tették a tanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és újabb intézmények kerülnek egyházi kézbe. Az égető pedagógushiányt a hallgatók mielőbbi éles gyakorlatba állításával orvosolnák.","shortLead":"Világnézetileg elkötelezetté válhat a tanítóképzők többsége a kormány elképzelése szerint, ha megvalósul, hogy újabb és...","id":"202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c09de7-b7a0-43b2-9447-d11d7a932518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbfb279-bc5c-4a15-a1c4-3ccb89e3d51c","keywords":null,"link":"/360/202048__pedagoguskepzes__egyhazi_kezbe_adas__gyakorlat_teszi__lesz_katedra","timestamp":"2020. november. 27. 06:30","title":"A tanítóképzőket lenyelik az egyházak, a tanárképzés lassan összeomlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]