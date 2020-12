Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Csomagapokalipszis valószínűleg nem lesz decemberben, de arra ne számítson senki, hogy a karácsony előtti utolsó pillanatokban (héten) lesz még értelme akár plüss Baby Yodát, akár krumplit és ásványvizet rendelni. Esetleg személyes átvétellel.","shortLead":"Csomagapokalipszis valószínűleg nem lesz decemberben, de arra ne számítson senki, hogy a karácsony előtti utolsó...","id":"20201208_netes_rendeles_karacsonyra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=969a858d-bb1e-4667-9abb-976659aa4128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5baff2fb-2bd5-4c32-a12b-bc2bbfbe96a7","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_netes_rendeles_karacsonyra","timestamp":"2020. december. 08. 11:27","title":"Ha még nem rendelte meg a karácsonyi ajándékát, pár dologra figyeljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","shortLead":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","id":"20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548571-782c-42a9-8e67-5ba62f121636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 09:13","title":"A kolbászért, a párizsiért és gyümölcsért is többet kell ma fizetni, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres berepülőpilóta 97 éves volt.","shortLead":"Chuck Yeager törött bordákkal és óriási fájdalmakkal vállalkozott a rekorddöntő repülésre. Sikerült neki. A híres...","id":"20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411e15f9-3e03-4e2f-9542-324dfe23320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2005be-7c87-4c19-a647-6065798d93b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_pilota_hangsebesseg_chuck_yeager","timestamp":"2020. december. 08. 10:33","title":"Meghalt a pilóta, aki a világon először lépte át a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","shortLead":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","id":"20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaaf389-6def-4b14-b4ca-2309f1b4319c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","timestamp":"2020. december. 08. 11:24","title":"A Fideszt utánozzák a lengyelek: állami olajcég vette át a vidéki sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem napja.","shortLead":"Az első körben fordulóban hetven kórházban alakítottak ki oltóhelyet. Az egészségügyi miniszter szerint ez a győzelem...","id":"20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b708b6-3815-4594-aa7e-0ec9d249d06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be54d29-b1fa-4832-bd3d-f88f6c28f718","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_tomeges_oltas_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 05:10","title":"Kezdődik a tömeges oltás az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","shortLead":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","id":"20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a395d9-797d-4586-978b-230c51a468ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2020. december. 07. 18:01","title":"A szennyvízminták szerint Egerben erősödhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes területeken több páciens jut a most részlegesen leállt állami ellátás miatt, de idei profitrátájuk így is csökken a korábbiakhoz képest. ","shortLead":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes...","id":"202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942f2875-aa63-4f67-bfc3-0c917e1c53ef","keywords":null,"link":"/360/202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","timestamp":"2020. december. 07. 15:00","title":"Már nem csak a felső tízezernek szól a fizetős egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]