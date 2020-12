Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da9b0463-2259-4c5d-b046-df9803a17400","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykerékhajtású Audi S3 rácfelvarrott verziója idén augusztusban debütált és máris megérkezett hozzá a látványosabb és teljesítményben is némi pluszt adó tuningváltozat.","shortLead":"A négykerékhajtású Audi S3 rácfelvarrott verziója idén augusztusban debütált és máris megérkezett hozzá a látványosabb...","id":"20201216_Tomeny_izomgolyo_a_frissitett_Audi_Abt_S3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9b0463-2259-4c5d-b046-df9803a17400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2859994-8ebd-4336-ae33-1521f12e7dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Tomeny_izomgolyo_a_frissitett_Audi_Abt_S3","timestamp":"2020. december. 16. 18:01","title":"Tömény izomgolyó a frissített Abt Audi S3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Von der Leyen ugyanazon a napon kezdené az oltást az egész EU-ban, Szlovákiában egész napos kijárási tilalom jön. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Von der Leyen ugyanazon a napon kezdené az oltást az egész EU-ban, Szlovákiában egész napos kijárási tilalom jön...","id":"20201217_Radar360_Jogfosztott_lett_Deutsch_gyengult_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ab2f66-f64c-4e6e-b369-8d2fd6928f27","keywords":null,"link":"/360/20201217_Radar360_Jogfosztott_lett_Deutsch_gyengult_a_Fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 07:47","title":"Radar360: Jogfosztott lett Deutsch, gyengült a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","shortLead":"Szergej Lavrov szerint szándékosan elferdítik a tényeket az ellenzéki politikus megmérgezéséről.","id":"20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7242eb29-6b5a-4d97-985c-3bb8a5676880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae04206-655b-4831-86f4-b2fbfc3e9489","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_alekszej_navalnij_mergezes_orosz_kulugyminiszter","timestamp":"2020. december. 17. 11:20","title":"Vicces olvasni – mondta a Navalnij-ügy fejleményeiről az orosz külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","shortLead":"Az Interpol jelentése után kezdték el felkutatni a férfit, aki több gyereket is zaklathatott.","id":"20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13b0f5da-2623-46d1-b3c2-3212810fd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1d9b7-89ab-443c-8716-f5dd26a85e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Interpol_gyermkepornografia_budapesti_ferfi","timestamp":"2020. december. 16. 07:49","title":"Meztelen gyerekekről készült képeket találtak egy budapesti férfinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","shortLead":"Olasz, francia és német kezdeményezésre egymással egyeztetve kezd több ország oltási kampányba.","id":"20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a30ff50-0efb-4177-8b3a-7c0b704cc165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f6e71f-b0e7-428b-966c-37a43c50e455","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_koronavirus_elleni_oltasi_kampany","timestamp":"2020. december. 15. 21:52","title":"Nyolc nyugat-európai ország összehangolva indítja el a koronavírus elleni oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","shortLead":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","id":"20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19abff-d3f0-417c-8750-396b608bf8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","timestamp":"2020. december. 17. 15:10","title":"Kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogy Tom Cruise őrjöng a Mission: Impossible forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","shortLead":"Több mint ezer beküldött videónál járnak csak idén. ","id":"20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8faa920f-5f57-4158-8c15-47b780a80b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b4316d-698a-4a39-aabb-8e5c39e0d804","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_A_lengyeleknel_a_civil_autosok_videoival_buntet_a_rendorseg","timestamp":"2020. december. 16. 10:59","title":"Civil autósok videói alapján szórja a bírságokat a lengyel rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött ember továbbadja a koronavírust. A készítményt már a betegeken tesztelik.","shortLead":"Az amerikai kutatók szerint a Molnupiravir képes lehet 24 óra leforgása alatt megakadályozni, hogy a megfertőződött...","id":"20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2174cfd8-5d99-45b7-b753-7cf87ed241d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_koronavirus_gyogyszer_molnupiravir","timestamp":"2020. december. 16. 10:33","title":"Az eddigi leghatékonyabb koronavírus elleni gyógyszert fejleszthették ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]