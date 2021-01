Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","shortLead":"Négyszáz fős nemzetközi közönség vett részt a Barcelona tartományban tartott bulin.","id":"20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b851681-e467-4c17-896a-14bd2b7592ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ab45b7-0a22-4c2a-be8b-c5328b6e9c27","keywords":null,"link":"/elet/20210102_A_spanyol_rendorok_ma_lottek_le_egy_40_oraja_tarto_illegalis_rave_partit","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"A spanyol rendőrök ma lőttek le egy 40 órája tartó illegális rave partit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdte a kereskedelmi termelést a horvát cseppfolyósgáz-terminál, amelyen Magyarország az éves gázszükséglete 10 százalékát fedező kapacitást kötött le hat évre.","shortLead":"Megkezdte a kereskedelmi termelést a horvát cseppfolyósgáz-terminál, amelyen Magyarország az éves gázszükséglete 10...","id":"20210102_Beindult_a_gazterminal_ahonnan_a_magyar_fogyasztas_tizedet_fedezhetik_nem_orosz_gazzal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c345b9-05bc-4d8f-8658-a9de2a2a01be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Beindult_a_gazterminal_ahonnan_a_magyar_fogyasztas_tizedet_fedezhetik_nem_orosz_gazzal","timestamp":"2021. január. 02. 15:50","title":"Beindult a gázterminál, ahonnan a magyar fogyasztás tizedét fedezhetik nem orosz gázzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy körülbelül száz négyzetméret alapterületű családi ház gyulladt ki. ","id":"20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4293fc9b-d341-438e-9597-02a3789f7cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e82778-a37b-4c97-a157-41f8f835dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_es_leegett_egy_lakohaz_a_18_keruletben","timestamp":"2021. január. 03. 08:43","title":"Kigyulladt és leégett egy lakóház a 18. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett egy kedvelt szolgáltatása vonatkozásában.","shortLead":"Egyelőre nem úgy alakul a járványhelyzet, ahogyan azt sokan szeretnék. A Microsoft is ennek megfelelően lépett...","id":"20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=288179cb-0bfc-4ea5-a854-3a25217776ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481110c-3fbb-4f90-b96d-88c849e9deaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210101_microsoft_365_live_events_ingyen_2021","timestamp":"2021. január. 01. 12:03","title":"Még legalább fél évig ingyenesen használhatja a Microsoft Teams tömeges funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta 2020-at: egy évvel ezelőtt még eszünkbe se jutott volna, hogy bizonyos kifejezések ilyen fontossá válnak majd az életünkben. Vagy hogy egyáltalán megismerjük őket. ","shortLead":"Az év szava a nyunyóka lett a hvg.hu szavazásán, de korántsem ez volt az egyetlen olyan szó, amely meghatározta...","id":"20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8ccc884-ff63-4d4f-8155-ece30d1325c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"287a3ec1-4fa6-4150-880a-666ee4b1fb0b","keywords":null,"link":"/elet/20210101_Nyunyokak_es_covidiotak_2020_meg_azt_is_megvaltoztatta_ahogyan_beszelunk","timestamp":"2021. január. 01. 16:00","title":"Nyunyókák és covidióták: 2020 még azt is megváltoztatta, ahogyan beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","shortLead":"A síelésre még nem érett meg a helyzet.","id":"20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08f4a901-c0a4-4818-bb04-81d1c0300725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d820d4cb-8d30-4005-a9b8-1b75e35d2021","keywords":null,"link":"/elet/20210102_Januar_18ig_nem_biztosan_nem_nyitnak_meg_az_olasz_sipalyak","timestamp":"2021. január. 02. 17:48","title":"Január 18-ig nem biztosan nem nyitnak meg az olasz sípályák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46509fa-f5ee-4239-95d1-390b5bbf6033","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"2020 végén olyan pótolhatatlan zenészek hagytak itt minket, akik nélkül a magyar könnyűzene története értelmezhetetlen lenne, akik súlyos fejezetekkel töltik meg a rocklexikonokat. Nagy űrt hagytak maguk után, de dalaikban tovább élnek.\r

\r

","shortLead":"2020 végén olyan pótolhatatlan zenészek hagytak itt minket, akik nélkül a magyar könnyűzene története értelmezhetetlen...","id":"20210102_Amikor_vege_az_utolso_hangnak_is__a_magyar_rockzene_nagyjait_ragadta_el_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46509fa-f5ee-4239-95d1-390b5bbf6033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2570b6-0376-4956-9f03-937331db9a51","keywords":null,"link":"/kultura/20210102_Amikor_vege_az_utolso_hangnak_is__a_magyar_rockzene_nagyjait_ragadta_el_2020","timestamp":"2021. január. 02. 17:00","title":"„Amikor vége az utolsó hangnak is” – a magyar rockzene nagyjait ragadta el 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72125ef2-62ea-4bb4-a529-a3a3ae231e19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Megszegve a szabályokat együtt töltötte a karácsony estét a Tottenham Hotspur három, és a West Ham United egy játékosa, illetve családjuk – saját magukat buktatták le.\r

","shortLead":"Megszegve a szabályokat együtt töltötte a karácsony estét a Tottenham Hotspur három, és a West Ham United egy játékosa...","id":"20210102_Engedetlen_angol_focistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72125ef2-62ea-4bb4-a529-a3a3ae231e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80a577f-7c04-41b6-aee3-3e52af2929d2","keywords":null,"link":"/sport/20210102_Engedetlen_angol_focistak","timestamp":"2021. január. 02. 17:09","title":"Saját magukat buktatták le a Tottenham focistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]