[{"available":true,"c_guid":"ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","shortLead":"Nemzetközi összehasonlításban is kimagaslónak számít, mennyi állatfaj él a legnagyobb itthoni állatkertben.","id":"20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed237560-50c5-4a79-ba1b-377a2d4d3ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0733525d-cfb3-42fc-9fe6-309e203e20b0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210103_Tobb_mint_880_allatfaj_tizezer_egyede_el_a_Fovarosi_Allat_es_Novenykertben","timestamp":"2021. január. 03. 13:57","title":"Több mint 880 állatfaj tízezer egyede él a Fővárosi Állat- és Növénykertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","shortLead":"Az amerikai mozis piac negyven éve nem állt ennyire borzalmasan, még Kína is meg tudta előzni Hollywoodot.","id":"20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f561979c-253f-4e71-bcb5-683997b4f1cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461e665b-105b-4a6f-8bbf-f9c0e6f1b397","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_mozi_usa_kina_gazdasagi_valsag_filmes_piac","timestamp":"2021. január. 03. 19:10","title":"Úgy beszakadt a mozis piac, hogy még a Mindörökké rosszfiúkat is lenyomta egy kínai háborús film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni a választás eredményének megmásítása érdekében.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy hangfelvétel, arról, ahogy Donald Trump hízelegve és fenyegetőzve próbált nyomást gyakorolni...","id":"20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef386b2f-c745-4623-9d6a-326b8349f6f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_trump_valasztas_eredmenye_georgia_brad_raffensperger","timestamp":"2021. január. 04. 06:03","title":"Trump telefonon követelte, hogy találjon neki szavazatokat a georgiai választási főhivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","shortLead":"Ismeretlen férfit keresnek a józsefvárosi rendőrök, ha felismeri, jelentkezzen!","id":"20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=461f49c4-bddd-43ad-93a6-06932f2e64c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52135568-3c5d-4195-9eb6-1876c512f883","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Biztonsagi_ort_bantalmazott_egy_ferfi_a_Keleti_Palyaudvarnal","timestamp":"2021. január. 03. 11:24","title":"Biztonsági őrt bántalmazott egy férfi a Keleti Pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","shortLead":"A szombaton megölt két katonával 49-re nőtt a 2013 óta Maliban elesett francia katonák száma.","id":"20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f991824e-1023-4c29-a6c5-e117b33b12c4","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Pokolgepes_tamadasban_haltak_meg_francia_katonak_Maliban","timestamp":"2021. január. 03. 10:18","title":"Pokolgépes támadásban haltak meg francia katonák Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár a Földön kívüli élet nyomait is kereshetik vele.","shortLead":"A kínai FAST névre keresztelt rádióteleszkóppal gyorsan forgó neutroncsillagok után kutathatnak a tudósok, de akár...","id":"20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82486098-6a18-49f4-87ff-cfe9505b150c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f7c226-6a04-4bdb-b349-cb3918b403b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_fast_raditeleszkop_tavcso","timestamp":"2021. január. 04. 15:03","title":"Augusztustól használhatják a külföldi tudósok az 500 méteres kínai rádióteleszkópot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a030e6d0-e147-4b65-8407-da3db7c7e440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e1a854-4cb7-435b-86db-310c3eb8bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210103_hundub_kariko_biontech_oltas_osszetevoi_whatsapp_bill_gates","timestamp":"2021. január. 03. 12:03","title":"Ez történt: Megnéztük a Hundubot, hogy önnek már ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]