[{"available":true,"c_guid":"078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most megválasztott elnök 43 évvel ezelőtt, még fiatal szenátorként fontos szerepet játszott a korona hazakerülésében.



","shortLead":"A most megválasztott elnök 43 évvel ezelőtt, még fiatal szenátorként fontos szerepet játszott a korona...","id":"20210106_Joe_Biden_jart_kozben_hogy_az_USA_visszaadja_a_Szent_Koronat_Magyarorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622de9cd-b0e0-4402-9e5a-f267a6ca5a57","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Joe_Biden_jart_kozben_hogy_az_USA_visszaadja_a_Szent_Koronat_Magyarorszagnak","timestamp":"2021. január. 06. 10:16","title":"Joe Biden járt közben, hogy az Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","shortLead":"Megalapozatlan és tudománytalan hírek rontják a védőoltásba vetett bizalmat – írják az MTA tudósai.","id":"20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b2c51f-a71c-4967-ab5a-835c157e0e5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_mta_koronavirus_vedooltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 05. 15:55","title":"50 akadémiai professzor állt ki a védőoltások mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142 milliárd forinttal emelkedtek.","shortLead":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142...","id":"20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbad5d-7537-4ac2-97fe-0c56ec97b86a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 10:32","title":"1629 milliárd forintos éves hiánynál tartott a kormányzati szektor, amikor bedurvult a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni az elveszett holmikat. Az új mobiljukkal, a Galaxy S21-el mutathatják be.","shortLead":"Úgy fest, hogy az Apple AirTag mintájára a Samsung is elkészíti a maga kis eszközét, amely segít megtalálni...","id":"20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a974ae-aff9-4627-867d-f4f5b6a78f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c7fed9-773e-4e3c-b66a-bf438d204b73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_samsung_galaxy_smarttag_kulcstarto","timestamp":"2021. január. 04. 14:23","title":"Jön a Samsung új terméke, egy érdekes kulcstartó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","shortLead":"Karácsony Gergely szerint a kormány hibája, hogy az emberek bizalmatlanok a vakcinákkal kapcsolatban.","id":"20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4183247-b212-45e9-babc-04fe1dd019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858cb8cc-2d6c-45cb-a1a9-d003d2a3495d","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Koronavirus_vakcina_oltas_ellenzek","timestamp":"2021. január. 04. 18:37","title":"Fekete-Győr és Gyurcsány is csak az unió által engedélyezett vakcinával oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában készíttetett az Apple. A vállalat arra volt kíváncsi, miként viselkedik a telefonok kinyitását és összecsukását lehetővé tévő zsanér.","shortLead":"Tajvani források szerint jól szerepelt a tartóssági teszten az a két iPhone, amit a Foxconn sencseni gyárában...","id":"20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2026bbb6-8ab8-469d-a03c-f248ea38d5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_hajlithato_iphone_teszt_tartosteszt_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. január. 04. 19:08","title":"Két hajlítható iPhone-t is fejlesztett az Apple, mindkettő átment a legfontosabb teszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel 20 százalékkal csökkent a piac mérete az elmúlt évben az egy évvel korábbihoz képest. ","shortLead":"Közel 20 százalékkal csökkent a piac mérete az elmúlt évben az egy évvel korábbihoz képest. ","id":"20210105_Kozel_20_szazalek_minusszal_zarta_vegul_a_tavalyi_evet_az_ujautopiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214cb84-df81-4c6f-91ef-95c076548fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f248576-ce5c-4eb4-a8cf-8b22a8e20419","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Kozel_20_szazalek_minusszal_zarta_vegul_a_tavalyi_evet_az_ujautopiac","timestamp":"2021. január. 05. 10:38","title":"Harmincezer eladás esett ki tavaly az újautó-piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]