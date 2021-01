Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik század kultúrtörténetének egyik meghatározó alakja, David Bowie. Nagy korszakainak fontos dalaival emlékezünk rá. \r

","shortLead":"2016. január 8-án megjelent nagy érdeklődéssel várt új nagylemeze, a Blackstar, két nappal később meghalt a huszadik...","id":"20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d516d2c-79d4-433f-b280-a1944b9f26c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e03f69-d8db-417a-a05e-47ed685d92e4","keywords":null,"link":"/360/20210110_Allando_ujjaszuletes_egy_halal_5_eve_ment_el_David_Bowie","timestamp":"2021. január. 10. 14:00","title":"Állandó újjászületés, egy halál – 5 éve ment el David Bowie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő négy emberéletet követelt.","shortLead":"A rendkívüli hóhelyzet miatt egész nap zárva tart a madridi Barajas nemzetközi repülőtér. A nap folyamán a rossz idő...","id":"20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba190abf-4131-4d99-ab79-420282a2280b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d8c18d-1cf1-4240-820d-6122b5d57610","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Mar_negy_halottja_van_a_rendkivuli_spanyolorszagi_havazasnak","timestamp":"2021. január. 09. 17:52","title":"Már négy halottja van a spanyolországi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","shortLead":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c088e0-a394-49ec-94d4-208c100575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","timestamp":"2021. január. 09. 11:47","title":"A vakcina beadatására biztat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hasonló a szerb metódus, mint a magyar, de konkrétabb számokkal dolgoznak. A legkiszolgáltatottabb rétegek is kapnak az oltásból. Kínai és orosz vakcinát is használni fognak.","shortLead":"Hasonló a szerb metódus, mint a magyar, de konkrétabb számokkal dolgoznak. A legkiszolgáltatottabb rétegek is kapnak...","id":"20210110_Szerbiaban_a_menekulteket_is_beoltjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef735068-5223-4a1e-b79e-2d37e347a8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d4ca5e-c4b0-4cf9-b3f7-32c3900d9745","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Szerbiaban_a_menekulteket_is_beoltjak","timestamp":"2021. január. 10. 13:09","title":"Szerbiában a menekülteket is beoltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este, amelyet Magyarországon is érzékelni lehetett.","shortLead":"A múlt hét eleji földrengések, majd a szerdai utórengés után újabb földrengés volt Horvátországban szombaton este...","id":"20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476d3615-95e3-46df-bdb2-bdcc658aaf77","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Megint_rengett_a_fold_Horvatorszagban_itthon_is_erezheto_volt","timestamp":"2021. január. 10. 08:51","title":"Megint rengett a föld Horvátországban, itthon is érezhető volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál többen, 1325-en haltak meg egy nap alatt Nagy-Britanniában.","shortLead":"Új kormányzati kampánnyal próbálják meg feltartóztatni a koronavírusos esetek terjedését. Pénteken minden korábbinál...","id":"20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cffaee-6493-40f5-959e-d8f7743fe693","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Viselkedjenek_ugy_mintha_mar_fertozottek_lennenek__figyelmezteti_a_briteket_a_kormany","timestamp":"2021. január. 09. 07:58","title":"Viselkedjenek úgy, mintha már fertőzöttek lennének – figyelmezteti a briteket a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","shortLead":"A szakemberek ismét hangsúlyozták: a vírustól csak a vakcina fog megszabadítani.","id":"20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf902549-f361-4f0c-890a-b84dcdee6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_koronavirus_jarvany_covid_nemetorszag_elhunyt","timestamp":"2021. január. 08. 20:48","title":"Újabb negatív rekord: egy nap alatt 1188 covidos hunyt el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia szíve elleni támadás Trump megszállott követői részéről.","shortLead":"A lap szerint Joe Bidennek azt kellene bizonyítania, hogy csupán pillanatnyi működési zavar volt az amerikai demokrácia...","id":"20210109_New_York_Times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3f734-0e35-4618-822b-27298029091f","keywords":null,"link":"/360/20210109_New_York_Times","timestamp":"2021. január. 09. 09:10","title":"New York Times: Amerika nehezen lehet ismét a szabad világ vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]