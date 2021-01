Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d429cda3-0154-412e-8de5-823295ab0ebc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szájer botrányos távozása után megvan a néppárti delegáció elnöke.","shortLead":"Szájer botrányos távozása után megvan a néppárti delegáció elnöke.","id":"20210112_Gal_Kinga_neppart_Europai_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d429cda3-0154-412e-8de5-823295ab0ebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816fcd96-ac56-4c13-a17a-2a1d713573e4","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Gal_Kinga_neppart_Europai_parlament","timestamp":"2021. január. 12. 20:08","title":"Gál Kinga veszi át Szájer József helyét a néppárti delegáció vezetőjeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","shortLead":"Az ügyben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emeltek vádat egy férfi ellen.

","id":"20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b22d6ea-3cc5-4997-9275-758ba51a0324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e916acef-2890-45cb-a9cf-16d79779acb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_szen_monoxid_mergezes_idosotthon_szabalytalan_bekotes","timestamp":"2021. január. 13. 11:03","title":"Szabálytalanul bekötött kémény okozott szén-monoxid-mérgezést egy idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett a nemzetközi instabilitás epicentruma, és a jelenlegi helyzetből sem az Egyesült Államok, sem a világ nem fog egykönnyen kikeveredni. ","shortLead":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett...","id":"20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556d96da-1083-4d2a-b0f5-4792383afc8c","keywords":null,"link":"/360/20210113_Nouriel_Roubini_Trump_miatt_a_vilagra_hosszu_rettenetes_es_gorongyos_ut_var","timestamp":"2021. január. 13. 07:39","title":"Nouriel Roubini: Trump miatt a világra hosszú, rettenetes és göröngyös út vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","shortLead":"A francia kormány az általános karantén lehetőségét sem vetette el.","id":"20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb8812-92c3-45d5-85e0-e08230e6cf10","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirs_kijarasi_tilalom_Franciaorszag","timestamp":"2021. január. 12. 19:35","title":"Országszerte délután 6 órakor kezdődhet a kijárási tilalom Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők egyszerű többségével ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot.","shortLead":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők...","id":"20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f360e3b-1dbf-484d-b464-f6feb04e58f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","timestamp":"2021. január. 13. 09:20","title":"Az egész Fidesz-frakciót kizárná az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át Nagy-Britannia.\r

","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át...","id":"20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7811a-8c9c-41b3-9d61-689ce9a617ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","timestamp":"2021. január. 12. 21:41","title":"Ismét 1200 felett a nagy-britanniai halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer forint alatti hitelek esetében hozhatna nagy árváltozást, de ez még egyelőre várat magára.","shortLead":"Már januártól több banknál is elérhetők a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Kölcsönök. Az új minősítés az 500 ezer...","id":"20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24c584c-de65-4c24-8259-60c63f5b771f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_Sokkal_kedvezobbe_valhatnanak_a_kisebb_osszegu_szemelyi_hitelek","timestamp":"2021. január. 12. 07:20","title":"Sokkal kedvezőbbé válhatnának a kisebb összegű személyi hitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]