[{"available":true,"c_guid":"e7d61f7b-42d2-4a80-87dd-a945a18a6604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor fia egy kilenc hónapos, közel negyvenmillió forintost képzést végzett el a Sandhurst Királyi Katonai Akadémián. A hvg.hu három napja kérdezte meg erről a Honvédelmi Minisztériumot, de választ nem kaptunk a tárcától. ","shortLead":"Orbán Viktor fia egy kilenc hónapos, közel negyvenmillió forintost képzést végzett el a Sandhurst Királyi Katonai...","id":"20210114_Orban_Gaspar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7d61f7b-42d2-4a80-87dd-a945a18a6604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8719649-c0b3-4792-b56d-9e440c6444ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Orban_Gaspar","timestamp":"2021. január. 14. 11:29","title":"Orbán Gáspár a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjasaként tanulhatott egy brit elitiskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2021. január. 14. 09:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","shortLead":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","id":"20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cfa13c-52e6-40ef-ab69-4287932c515b","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 13. 15:11","title":"Pártja korrupciós ügye miatt lemondott az észt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","shortLead":"Botrányosan lassú vakcinabeszerzéssel vádolja az EB-t Szijjártó Péter, csakhogy a folyamat ennél sokkal bonyolultabb.","id":"20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddb868-360b-4085-882c-c44a1de2fb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szijjarto_peter_europai_bizottsag_vakcina_korlatozas","timestamp":"2021. január. 14. 11:20","title":"Szijjártó szerint Brüsszel tehet arról, hogy még mindig vannak korlátozások ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","shortLead":"A főorvos szerint a teljes immunitás eléréséhez lehet szükség erre.","id":"20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b938b065-29b3-4352-8ca3-cf66e8d2d4cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szlavik_janos_gyerekek_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 12:44","title":"Szlávik: Lehetséges, hogy a gyerekeket is be kellene oltani koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"HVG","category":"360","description":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető hitelkeret is, plusz egyéb pályázatok is megnyílnak.","shortLead":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető...","id":"202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0b496-7f51-48aa-9c5f-45f476ff14c4","keywords":null,"link":"/360/202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","timestamp":"2021. január. 15. 13:00","title":"Így lett 12 milliárd euróval vastagabb magyar „országboríték” az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","shortLead":"A japán gyártó többi modelljéhez hasonlóan a Toyota Corolla-alapú kombi ára is megemelkedett.","id":"20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37f6da51-dbbd-484e-8e9e-8303b12b71f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ad8c77-2a66-484f-90b2-d2787e18d2b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_10_millio_forint_fole_kuszott_a_suzuki_swace_listaara","timestamp":"2021. január. 14. 07:59","title":"10 millió forint fölé kúszott a Suzuki Swace listaára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem zárkózik el az olimpiára készülő sportolók soron kívüli beoltásától.","shortLead":"Az idei év első kormányinfóján szóba kerültek az oltási számok, és a várható nyitás időpontja is. A kormány nem...","id":"20210114_kormanyinfo0114","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c03624d-4bde-49b9-bae1-f04e6a0ee2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37f22e-e1fb-402b-9be5-20346cafd189","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_kormanyinfo0114","timestamp":"2021. január. 14. 10:22","title":"Gulyás: Gyakorlatilag megállapodtunk a kínai vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]