[{"available":true,"c_guid":"607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem beszélt.","shortLead":"Az elnök újabb videóüzenetet tett közzé a Fehér Ház csatornáin. Elítélte az erőszakot, az impeachmentről viszont nem...","id":"20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607938b9-d35d-411b-8263-d4acb0ec72e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ce5f86-c21d-470d-9bca-b05f532bf608","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_donald_trump_videouzenet_impeachment","timestamp":"2021. január. 14. 06:07","title":"Trump: Egyértelműen elítélem az erőszakot, amelynek a múlt héten lehettünk tanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","shortLead":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","id":"20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb284d30-1ce7-4c2a-bfc9-26339e3e5904","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","timestamp":"2021. január. 14. 19:47","title":"Infektológus: Színtiszta demagógia oltásért pénzt ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fdb63-0ec8-43af-9894-4a87a5b572e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy- és többjátékos móddal is rendelkezik az a Star Wars témájú videojáték, amelyhez most teljesen ingyen juthatnak hozzá a PC-sek.","shortLead":"Egy- és többjátékos móddal is rendelkezik az a Star Wars témájú videojáték, amelyhez most teljesen ingyen juthatnak...","id":"20210115_epic_games_store_star_wars_battlefront_ii_letoltes_ingyen_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e5fdb63-0ec8-43af-9894-4a87a5b572e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c397d1-5fea-4e24-8dc6-637ab364679d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_epic_games_store_star_wars_battlefront_ii_letoltes_ingyen_jatek","timestamp":"2021. január. 15. 20:10","title":"Tizenezret spórol, ha kattint párat: ingyenes a Star Wars Battlefront II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre értetlenül áll a jelenség előtt.","shortLead":"Az Insight űrszonda robotvakondja mintegy 5 méteres mélységig fúrt volna le a Marson, de képtelen rá. A NASA egyelőre...","id":"20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd669cb0-beac-40f6-87a6-ec44be767f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c001a-e694-4c56-b145-0ccad91f490e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_robotvakond_nasa_mars_insight_urszonda_marsjaro","timestamp":"2021. január. 15. 16:03","title":"Nem bír a kemény marsi talajjal a NASA robotvakondja, leállítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","shortLead":"A férfi ügyvédjei a fertőzés miatt el akarták halasztani az ítélet végrehajtását.\r

","id":"20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=233944fb-5a5a-48ae-af3d-c889199caa13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65270f9-1b62-42a4-9749-4920c284cf13","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Egyesult_Allamok_kivegzes_sorozatgyilkos","timestamp":"2021. január. 15. 10:04","title":"Kivégeztek az Egyesült Államokban egy koronavírus-fertőzött sorozatgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a6eae-5db8-44f4-8acd-794cf220dd3b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210114_Marabu_Feknyuz_Alhir_hir_hir_hir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a6eae-5db8-44f4-8acd-794cf220dd3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c380713-92d2-47e9-ae10-3a28d660fc4a","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Marabu_Feknyuz_Alhir_hir_hir_hir","timestamp":"2021. január. 14. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Álhír, hír, hír, hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82201b98-425d-4fd2-857d-cce7fed49cbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bakáts téren és az Ecseri úti metrómegállónál várják a lakosokat.","shortLead":"A Bakáts téren és az Ecseri úti metrómegállónál várják a lakosokat.","id":"20210115_Ingyenesen_teszt_ferencvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82201b98-425d-4fd2-857d-cce7fed49cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc55f65-52cc-4d45-8f39-c4359cc708e1","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_Ingyenesen_teszt_ferencvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 15. 19:10","title":"Öt napig ingyenesen tesztel a ferencvárosi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült utasaival együtt a Dunából.","shortLead":"A GPS a komphoz vitte volna a sofőrt, aki azonban azt gondolta, hogy egy hídra fog felmenni. Szerencsésen kimenekült...","id":"20210114_duna_sofor_hid_gps","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8257b4b0-fd5d-4a87-ad49-e3b19049777d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210114_duna_sofor_hid_gps","timestamp":"2021. január. 14. 21:10","title":"A GPS-t követte a Dunába hajtó sofőr, azt hitte, hogy lesz ott egy híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]