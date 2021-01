Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","shortLead":"Alkatrészeket kínált eladásra, de csak elrakta a pénzt.","id":"20210118_facebook_csalo_alprofil","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68fff37f-8c22-402d-95d0-3af7e3963fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7800cbee-30f7-42d7-8c5d-34375fe54c2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_facebook_csalo_alprofil","timestamp":"2021. január. 18. 09:10","title":"Álprofilokkal csalt ki tízmilliókat Facebookon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","shortLead":"Megint megtiltották amerikai cégeknek, hogy kereskedjenek a kínaiakkal.","id":"20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=375701a8-2b32-4530-b04e-213c6dc1c743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2c87d6-0b2a-4a90-995d-2dd0fdd1fd5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Trump_meg_egy_utolsot_rug_a_Huaweibe_es_partnereibe","timestamp":"2021. január. 17. 21:27","title":"Trump még egy utolsót rúg a Huaweibe és partnereibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.","shortLead":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható...","id":"20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a367a-31dc-4cd5-85da-eb71f8f43664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","timestamp":"2021. január. 16. 18:07","title":"Gémesi György: 100 milliárd forintot vontak ki az önkormányzati rendszerből, politikai döntést hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek arról, hogy Magyarországon milyen oltóanyagot lehet használni.","shortLead":"A külügyminisztert a kínai vakcináról kérdezték egy sajtótájékoztatón, mire azt mondta, nem a politikusok döntenek...","id":"20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7defae99-6dc5-4c9c-a4dd-89b26c1d4456","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_szijjarto_peter_kinai_vakcina_sinopharm","timestamp":"2021. január. 18. 15:45","title":"Szijjártó: Kínában a vakcinát a 60 év fölöttieknél is engedélyezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban készített prezentáció, ami a hvg.hu-hoz is eljutott. Február elején már a kormány, majd az Országgyűlés is rábólinthat az iskolák átalakítására.","shortLead":"Az eddig ismerteken kívül a Dunaújvárosi Egyetem alapítványi fenntartásúvá válását is tényként kezeli egy az Innovációs...","id":"20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73f1340-0925-4e08-a38a-4af761358eed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210117_Ujabb_egyetemen_vezetik_be_a_Corvinusmodellt","timestamp":"2021. január. 17. 17:00","title":"Egy ITM-es prezentáció alapján nem választható lehetőség a további egyetemek magánosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset történt - tájékoztatta Deák Sándor, a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense délután az MTI-t.","shortLead":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Balástya közelében, ahol szombat délelőtt baleset...","id":"20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6071ec4-e170-4bda-a57b-46a537cc78db","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_Megszunt_az_utlezaras_az_M5os_autopalyan_Balastyanal","timestamp":"2021. január. 16. 17:35","title":"Megszűnt az útlezárás az M5-ös autópályán Balástyánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton, egy nappal az után, hogy Leao részt vett egy találkozón uniós vezetőkkel, köztük Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.","shortLead":"Pozitív lett Joao Leao portugál pénzügyminiszter koronavírustesztje - közölte a politikus hivatala szombaton...","id":"20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa47da-1813-48af-af9b-3074ae8cf909","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Pozitiv_lett_a_portugal_penzugyminiszter_tesztje","timestamp":"2021. január. 16. 21:27","title":"Pozitív lett a portugál pénzügyminiszter tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte a közösségimédia-szolgáltatók politikai céllal korlátozzák bizonyos profilok láthatóságát.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter összehívja a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, mert szerinte...","id":"20210118_varga_judit_facebook_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d8f0c-46ff-42f8-99c6-47e3c21a0a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_varga_judit_facebook_tiltas","timestamp":"2021. január. 18. 15:32","title":"Varga Judit a Facebookon jelentette be, hogy megrendszabályozná a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]