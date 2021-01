Cikkünk frissül.

Az első középdöntős mérkőzésen, Brazília ellen Balogh Zsolt, Borbély Ádám, Győri Mátyás és Topic Petar maradt ki a magyarok 16-os keretből. A riválist Gulyás István szövetségi kapitány kellemetlen stílusú csapatnak nevezte, amelynek játékosai rúgnak, csípnek, harapnak.

Az első öt percben több labdát kaptak a magyar szélsők, mint a németek ellen összesen, és Hornyák be is talált, Sunaljko viszont a kapufát trafálta telibe. A másik oldalon a Barcelona sztárja, Langaro remekelt, két gyors góllal kezdett. Aztán a szélsők után a magyar átlövők is belelendültek, Szita, majd Máthé is eredményes volt, így újra a mieink álltak jobban. Sajnos nem sokáig, több elrontott magyar akció után a dél-amerikaiak fordítottak a 8. percben. Aztán sikerült többször is megtalálni beállóban Bánhidit, aki egymás után két gólt is szerzett, majd Hornyák szélsőbefutása is megzavarta a védekezést. Viszont ekkor a brazilok is keveset hibáztak, így fej fej mellett haladt a két együttes.

A Bánhidi kiállítása miatti emberhátrányból jól jöttek ki a magyarok, sikerült fordítani, Máthé előbb hetesből, majd akcióból is eredményes volt. A brazilok sérülés miatt elveszítették egyik fontos emberüket, Toledót. Nálunk Bánhidi és Máthé volt a motor továbbra is, így negyedóra után 10-8-ra vezetett a válogatott.

Sőt, melléjük felnőtt Mikler is, aki a brazilok szélső és távoli lövéseit is fogta. Közben a frissen beszálló Ancsin nagyszerű passzal hozta helyzetbe Bánhidit, így háromra nőtt az előny.

A 20. percben emberhátrányba kerültek a magyarok, Ancsin kapott két percet, és ez alatt kettőt lefaragott a különbségből az ellenfél. A megtorpanáson és a hatperces gólcsenden Bodó lendítette át a csapatot, nagy gólt szerzett, 12-10-re módosítva az állást. Ancsin újabb kiállítást kapott, de Bodó bombázott ismét, majd egy labdaszerzés után Rosta volt a befejező, így ismét megnyugtatóbb volt a helyzet. Mikler továbbra is megbabonázta az ellenfél lövőit, míg a magyarok átlövésből és beállóból is eredményesek voltak, így a szünetre 16-11-es előnyt épített fel Gulyás István együttese.

Második félidő

A második félidő elején is erősen védekezett a magyar válogatott, miközben Bánhidi és Szita elöl eredményes volt. A brazilok csak a 34. percben, közel tíz percnyi gólcsend után találtak be először. Lékai egy kemény betörés után növelte az előnyt, azután azonban kisebb hullámvölgybe kerültek a magyarok: miközben a támadásaikat eredménytelenül zárták, a brazilok három távolról elengedett lövésből született góllal lopakodtak közelebb. Magyar részről csak Lékai tudott újra megvillanni, miközben újabb brazil találat született. 20-17-nél időt is kért a magyar stáb, és Chema Rodriguez másodedző a harcosságot hiányolta.