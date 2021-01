Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai több időt töltenek otthon. Tippek, hogy Magyarországon se okozzon gondot a vízhiány.","shortLead":"A kézmosással nem, de minden mással rengeteget tudunk spórolni a vízfogyasztásunkon, pláne most, amikor a család tagjai...","id":"20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78ddfbc8-e86a-4f1c-8618-13af30051577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3273f1-5c07-4bfa-b41a-804471634c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_vizfogyasztas_mosas_vizhiany_zhvg","timestamp":"2021. január. 22. 20:00","title":"Mi köze a vécétartályomnak az elsivatagosodáshoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","shortLead":"A jelenlegi „szárnyas nyílvessző” teljesen megújulna.","id":"20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd614f7-7c2c-472c-8c8e-c1429fe67c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932cf169-ed82-4e4c-917e-3769063825be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210123_Megujul_a_Skoda_emblemaja","timestamp":"2021. január. 23. 08:55","title":"Megváltozhat a Skoda százéves emblémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcab30a-4b58-444e-b34f-6bbdd5aa1455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tovább tart a kamerás autókkal zajló közúti razzia. ","shortLead":"Tovább tart a kamerás autókkal zajló közúti razzia. ","id":"20210122_pofatlantanitas_24","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcab30a-4b58-444e-b34f-6bbdd5aa1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3497b5a8-8997-40c5-a917-f0291821b6de","keywords":null,"link":"/cegauto/20210122_pofatlantanitas_24","timestamp":"2021. január. 22. 08:02","title":"Most a szabálytalanul türelmetlen autósokról adott ki videóválogatást a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b8c51-5ae1-4079-b9c6-7a12a9dd9a87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A beteg lánya többször is megpróbálta hazavinni az ebet, de az mindig megszökött és visszament a kórház elé.","shortLead":"A beteg lánya többször is megpróbálta hazavinni az ebet, de az mindig megszökött és visszament a kórház elé.","id":"20210122_torokorszag_kutya_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31b8c51-5ae1-4079-b9c6-7a12a9dd9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f4bfb3-d83a-4f92-aa6a-67d07cdde0da","keywords":null,"link":"/elet/20210122_torokorszag_kutya_korhaz","timestamp":"2021. január. 22. 21:37","title":"Napokig várta a kórház előtt a gazdáját egy kutya Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény támasztja alá, hogy a közös testmozgás hatékonyabb és motiválóbb annál, mint amikor valaki egyedül edz.","shortLead":"Bármikor érdemes lehet csatlakozni online csoportos edzéshez, már csak azért is, mert egyre több kutatási eredmény...","id":"202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee24775c-62b4-4ab0-a9a5-a14158ae658d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033d6a1a-17f1-44ab-a5b2-52542af87190","keywords":null,"link":"/360/202103_csoportos_edzes_egyutt_konnyebb_online_is","timestamp":"2021. január. 22. 18:00","title":"Ha otthon szokott edzeni, akkor is kapcsolja be hozzá a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási üldözötteinek egy kicsiny, ám tekintélyes csoportja nyilvánosan emelt szót a magyarországi németség kollektív bűnössé nyilvánítása és kitelepítése ellen.","shortLead":"A kor felkorbácsolt közhangulatával is szembemenve 75 évvel ezelőtt, 1946 januárjában a nácik politikai vagy származási...","id":"202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22120efa-9ee5-4e4f-aa9d-fa452e88170a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96299809-4671-462f-9b1d-5e118473b80b","keywords":null,"link":"/360/202103__svab_kitelepites__kollektiv_megbelyegzes__elfeledett_tiltakozas__a_moralis_hang","timestamp":"2021. január. 23. 16:00","title":"Egy elfeledett tiltakozás: Paptanár, bankelnök és író és gróf is fellépett a svábok kitelepítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is. Mindkét téren azt figyelhetjük meg, hogy az északi államokban lényegesen rosszabb a helyzet, míg a napsütötte déli országokban 100 ezer lakosra számottevően kevesebb erőszakos halál jut.","shortLead":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is...","id":"20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6c1311-e8e1-41e0-9fdc-0b5edb84363b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","timestamp":"2021. január. 23. 10:00","title":"Az emberölések és az öngyilkosságok száma is csökken az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett a segítségére.","shortLead":"Havasi Balázs cégét korábban százmilliókkal támogatta a külügyminisztérium, most pedig egy állami bank sietett...","id":"202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=773e5df8-41b6-4939-a472-caccfb8bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09db658-b553-4745-9a4f-a4817e187398","keywords":null,"link":"/360/202103_symphonic_concert_management_havasi_balazs_allami_tokeje","timestamp":"2021. január. 23. 08:30","title":"Itt az idő, amikor egy zongoraművésznek kockázatitőke-befektetőre van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]