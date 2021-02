Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha megtartja maga mögött a keményvonalas Brexit-szavazókat.","shortLead":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha...","id":"20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361785eb-6bd3-46e5-8ea4-ea34215f28a3","keywords":null,"link":"/360/20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","timestamp":"2021. február. 02. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ha minden borul, válaszd a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is több százan szorultak már kórházi kezelésre. Nagyon ritka esetben a gyerekkori Covid–19 betegségnek egy súlyos szövődménye is kialakulhat, a MIS-C betegségben az az alattomos, hogy általában a koronavírus-fertőzés után 3-4 héttel jelentkezik, függetlenül attól, hogy a gyermeknek voltak-e tünetei, vagy nem. A kezelt gyerekek többségét csak több hónap után tudják gyógyultnak nyilvánítani, így különösen fontos, hogy a szülők időben felismerjék, ha gond van. Elmondjuk, mire kell figyelni.","shortLead":"Nem igaz, hogy a gyermekeket egyáltalán nem érinti a koronavírus-fertőzés: a 18 év alattiak közül Magyarországon is...","id":"20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9888f837-847f-43eb-9446-71a092a1b736","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_koronavirus_szovodmeny_gyermek_Heim_Pl_intenziv","timestamp":"2021. február. 02. 06:30","title":"Hároméves gyermeket is kezeltek már a koronavírus ritka, de súlyos szövődményével Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","shortLead":"Vasárnap pár százan, hétfőn már ennél is kevesebben vonultak ki a Hősök terére a korlátozások ellen. ","id":"20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fda2630-61e9-4b9c-944b-730257ac929d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55606eb-6bc7-4b64-a1cb-c51c1a80e689","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_tuntetes_korlatozasok_ellen","timestamp":"2021. február. 01. 15:12","title":"Hétfőn is volt tüntetés a Hősök terén, a rendőrség megbírságolta a résztvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint nyolcszázezer forinttal még tartozik a banknak.","shortLead":"Több mint nyolcszázezer forinttal még tartozik a banknak.","id":"20210201_Orbannak_meg_mindig_nincs_egy_filler_megtakaritasa_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af88006b-d334-4b0e-9496-83e45fb63d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e35d1f-7c40-4c4d-9fe5-6770cedb427e","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Orbannak_meg_mindig_nincs_egy_filler_megtakaritasa_sem","timestamp":"2021. február. 01. 00:24","title":"Orbánnak még mindig nincs megtakarítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","shortLead":"Vázoljuk, hogy álcázás nélkül körülbelül hogyan mutat a csehek új kisautója.","id":"20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d0f8bf-5518-433c-bddf-3d0724811187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7c46d0-2b62-4bca-a936-ba62591b470b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210129_szemrevalonak_igerkezik_a_teljesen_uj_skoda_fabia__fotok","timestamp":"2021. február. 01. 07:59","title":"Szemrevalónak ígérkezik a teljesen új Skoda Fabia – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül a készülék: mellette volt egy iPhone 12 Pro Max is, hogy kiderüljön, melyik bírja jobban, ha különböző magasságokból leejtik a földre.","shortLead":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül...","id":"20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afea0c79-b760-4189-834a-7ffce8b41284","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","timestamp":"2021. február. 01. 20:03","title":"Videó: ejtésteszten a Samsung Galaxy S21 Ultra és az iPhone 12 Pro Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny emberként fizikailag is rosszul van szereplői fájdalmas sorsától.","shortLead":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny...","id":"202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65312409-8abe-4bb2-8c68-34ce8903d200","keywords":null,"link":"/360/202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","timestamp":"2021. január. 31. 13:30","title":"Szabó T. Anna: Nem lenne szabad hagyni, de van, amikor kihoz a sodromból a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna. Az illetékesek jellemzően az egyénre hárítják a felelősséget krónikus bajaiért, pedig ideje lenne a szakpolitika felelősségét is felvetni, ahogy ezt a fejlett országok teszik – állítja Vitrai József népegészségügyi szakértő.","shortLead":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna...","id":"202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcb938-40e8-4874-8659-68d4fc6a9ecf","keywords":null,"link":"/360/202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","timestamp":"2021. február. 01. 11:00","title":"Vitrai József: \"Az egészség megtartása nem csupán az orvosok feladata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]