[{"available":true,"c_guid":"eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró ruhadarab viselése, miután vasárnap a svájci választópolgárok többsége támogatta az erre vonatkozó javaslatot.","shortLead":"Bekerülhet a svájci alkotmányba, hogy nyilvános helyen, üzletekben és vendéglátóhelyeken tilos az arcot eltakaró...","id":"20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb7f416b-3b3c-4ac1-8ac5-6c9b56fab8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b31238d-be2a-42c2-bdbc-08dcfd9b883d","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Megszavaztak_Svajcban_hogy_ne_lehessen_arcot_eltakaro_ruhadarabot_viselni","timestamp":"2021. március. 07. 17:40","title":"Megszavazták Svájcban, hogy ne lehessen arcot eltakaró ruhadarabot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben legnagyobbat előrelépett kínai vállalat két legfrissebb terméke. ","shortLead":"A koronavírus-járvány felpörgette a táblagép-piacot, mi pedig kipróbáltuk, hogy mit tud a közelmúltban e tekintetben...","id":"20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89398761-282a-48db-a576-21e481b5541c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68031a76-8cc5-4917-a9b9-09bfc2d150a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_lenovo_tablet_tab_p11_pro_teszt","timestamp":"2021. március. 07. 17:00","title":"Család és üzlet: teszten a Lenovo két új táblagépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete által készített, közel nyolcezer választ összesítő online felméréséből. A válaszadók 63 százaléka visel okosórát vagy okoskarkötőt, 54 százalékuknak van vezeték nélküli fülhallgatója, a megkérdezettek 12 százalékának pedig okosmérlege vagy vérnyomásmérője is.","shortLead":"Kimagaslóan népszerűek az okoseszközök a magyar felhasználók körében – ez derült ki a Huawei magyarországi képviselete...","id":"20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31fc6193-e3cb-44b4-b8fe-4ba0a67f28be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e527afa5-0d26-410d-a81d-0a7aa1d25c45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_okosora_fitneszkarkoto_fulhallgato_statisztika_huawei_felmeres","timestamp":"2021. március. 06. 18:03","title":"Huawei: Már tízből hat magyar csuklóján ott ketyeg egy okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"Windisch Judit - Dezső András","category":"itthon","description":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki időpontját visszamondták. A kormány érdemi magyarázatot nem adott a történtekre. ","shortLead":"Több mint 70 ezer ember készült arra, hogy a hétvégén beoltják AstraZeneca vakcinával, kivétel nélkül mindenki...","id":"20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71cc9797-6741-4952-a005-976a01ecb72c","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_kormany_tomeges_oltas_astra_zeneca_lemondas_oltopont","timestamp":"2021. március. 05. 19:15","title":"Az oltási főpróba bedőlt, és a kormány még tartozik egy magyarázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e411b-9ba1-4e50-beb9-a87e0f403cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","timestamp":"2021. március. 07. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy keverhetők az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffe2d35-3eae-4626-bca4-31c80d2a9529","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kombi kivitelű régi kelet-német járgány nem kevesebb, mint 44 évvel teketi vissza az időgép kerekét.","shortLead":"Ez a kombi kivitelű régi kelet-német járgány nem kevesebb, mint 44 évvel teketi vissza az időgép kerekét.","id":"20210306_honecker_leheletet_ereztuk_ebben_a_3500_kilometert_futott_regi_wartburgban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ffe2d35-3eae-4626-bca4-31c80d2a9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634988f6-3003-4d20-ab09-e909121b30d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_honecker_leheletet_ereztuk_ebben_a_3500_kilometert_futott_regi_wartburgban","timestamp":"2021. március. 06. 06:41","title":"Honecker leheletét éreztük ebben a 3500 kilométert futott régi Wartburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a5c93ec-f557-4e95-a92a-8559e5a5b4da","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Piacolás, korlátozás, barátkozás, ellenségeskedés németek és lengyelek között a közös határon. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Piacolás, korlátozás, barátkozás, ellenségeskedés németek és lengyelek között a közös határon. A német újraegyesítésről...","id":"20210306_Lengyel_piac_1991_marcius_8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a5c93ec-f557-4e95-a92a-8559e5a5b4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8ea652-27d7-4125-870f-93c55b6377f1","keywords":null,"link":"/360/20210306_Lengyel_piac_1991_marcius_8","timestamp":"2021. március. 06. 16:30","title":"Amikor a németek tették azt, amiért lenézték a lengyeleket – 1991. március 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]