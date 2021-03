Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második felében zárulhat le.","shortLead":"Rábólintott az Európai Bizottság a Microsoft azon tervére, hogy felvásárolnák a ZeniMax Mediát. Az üzlet 2021 második...","id":"20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2d89bd-4ed1-4a65-a06a-679f6ae479f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0de847e-5521-4545-8391-41ff7f00ddb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_zenimax_media_felvasarlas_bethesda_doom_fallout","timestamp":"2021. március. 08. 15:03","title":"Döntött az Európai Bizottság, a Microsofté lehet a Doom és a Fallout is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","shortLead":"Egy másik neves parlamenti képviselő is érintett az ügyben.","id":"20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74a77f7f-339e-4393-a147-0eaa1d6f8595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51dcf35c-c240-4e91-9076-95dd9beedd3c","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_nemetorszag_politikus_kepviselo_koronavirus_jarvany_maszk_szerzodes","timestamp":"2021. március. 08. 13:07","title":"Lemond egy német politikus, akinek a cége több százezer eurót kaszált maszkbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető nőnapi köszöntőjében.","shortLead":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető...","id":"20210308_kasler_miklos_nonap_nok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e33f8e-6f91-457c-b78d-5f3d9d87836c","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kasler_miklos_nonap_nok","timestamp":"2021. március. 08. 10:01","title":"Kásler Miklós elmondta, hogyan látja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","shortLead":"A hatóság első posztjában arról írtak, hogy a nők sokat beszélnek, és túl sokat gondolkodnak rajta, mit vegyenek fel.","id":"20210308_brfk_nonap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c694bbf4-0a21-4f26-bc33-049575594ad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcaada3-3eb9-4cef-b8a4-6b6f93bdf0c9","keywords":null,"link":"/elet/20210308_brfk_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 14:05","title":"Módosította nőnapi üzenetét a BRFK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető nagyon hasznosnak nevezte a vakcinát, és arra biztatta az embereket, hogy minél többen oltassák be magukat.","shortLead":"A dalai láma megkapta egy dharamszalai kórházban a koronavírus elleni oltás első adagját. A buddhista vallási vezető...","id":"20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fa2a77-86ff-4a94-8223-ed132fce4fa9","keywords":null,"link":"/elet/20210307_A_dalai_lama_is_megkapta_elso_oltasat","timestamp":"2021. március. 07. 09:30","title":"A dalai láma is megkapta az első oltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","shortLead":"Renget embert őrizetbe vettek - jelentette a helyi média.","id":"20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c475d93-3229-4110-b91e-35ce05df33c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e170b62c-f0f1-4542-88f7-35291b1fff05","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Korhazakban_es_egyetemeken_is_razziazott_a_hadsereg_Mianmarban","timestamp":"2021. március. 07. 22:02","title":"Kórházakban és egyetemeken is razziázott a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze, mint amennyiről korábban hallani lehetett.","shortLead":"Az Apple-elemzéseiről ismert Ming-Chi Kuo szerint nagyjából harmadannyiba kerülhet majd az Apple viselhető eszköze...","id":"20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296ece7d-48b9-447d-b98f-4b4fa8045a71","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_apple_kiterjeszett_valosag_szemuveg_ar_vr_headset","timestamp":"2021. március. 08. 17:03","title":"Olcsóbb lehet az Apple AR-szemüvege a vártnál, és hamarabb is érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","shortLead":"A rendőrök már el is kapták a gyanúsítottat.","id":"20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e493dc73-190c-45c2-8b29-f681124c86b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Megoltek_ket_embert_a_Fejer_megyei_Kislangon","timestamp":"2021. március. 07. 20:26","title":"Megöltek két embert a Fejér megyei Kislángon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]