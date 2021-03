Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","shortLead":"Technikumba 16, szakképző iskolákba 11 százalékkal többen jelentkeztek, mint tavaly.\r

\r

","id":"20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2666e-fed8-45c7-8b20-3cc219db2bd1","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_Egyre_tobb_fiatal_valasztja_a_szakkepzest","timestamp":"2021. március. 09. 10:39","title":"Schanda Tamás: Egyre több fiatal választja a szakképzést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","shortLead":"A termékek gyártása során felhasznált vegyületek egy része rákkeltő lehet.","id":"20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf7792a-d68a-4386-b1c3-205bb4131909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74d6a03-0875-45bf-8a8d-a6bcdc14aaaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Visszahivas_konyhai_eszkoz_Pepco","timestamp":"2021. március. 09. 16:41","title":"Egészségre veszélyes konyhai eszközöket hívott vissza a Pepco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az 1 euróért megvett házakra rengeteget kell költeni, de így is sikeresek az olasz települések akciói.","shortLead":"Az 1 euróért megvett házakra rengeteget kell költeni, de így is sikeresek az olasz települések akciói.","id":"20210308_1_euros_haz_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e0afaf5-a791-44b7-87a3-9b18361b47da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55db201-585b-45ad-b9cb-017854e15ccc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210308_1_euros_haz_olaszorszag","timestamp":"2021. március. 08. 17:09","title":"Egy kisebb vagyont költenek új tulajdonosaik az 1 eurós olasz házakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül. Úgy tűnik, a gyártó a kicsit szerényebb pénztárcákra is gondol, és elkészíti a chipkészlet kissé lebutított változatát.","shortLead":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül...","id":"20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d1ef99-9df9-41e5-829e-7e36c965c66e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","timestamp":"2021. március. 10. 14:03","title":"Megfizethetőbb csúcstelefonok jöhetnek egy lebutított lapkának köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó sem lehet.","shortLead":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó...","id":"20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96938d3e-6fb4-47bd-b223-3dcf7f0c7de8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","timestamp":"2021. március. 09. 06:15","title":"A kormány azt ajánlotta Szentendrének, vegyen fel hitelt a város pénzügyi gondjainak megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy a gyülekezés szabadságának korlátozása.","shortLead":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy...","id":"20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c80d2-9f83-4076-b964-8b6d00fad2e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","timestamp":"2021. március. 09. 20:45","title":"Liberties: A magyar kormány is ürügyként használta fel a járványt a demokrácia gyengítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9504c8cc-1377-4a9f-b26c-a42e717c884a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eKRÉTA Zrt. szerint nem sikerült felkészülni az óriási rendszerterhelésre, kizárólag az övék a felelősség.","shortLead":"Az eKRÉTA Zrt. szerint nem sikerült felkészülni az óriási rendszerterhelésre, kizárólag az övék a felelősség.","id":"20210308_kreta_mukodteto_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9504c8cc-1377-4a9f-b26c-a42e717c884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523535ab-9159-4b03-9526-0efcf2999838","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kreta_mukodteto_leallas","timestamp":"2021. március. 08. 19:53","title":"A KRÉTA működtetője vállalta a felelősséget a rendszer leállásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét.","shortLead":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt...","id":"20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7495a8da-da6e-4d29-9d33-6f2652b90d53","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","timestamp":"2021. március. 09. 13:18","title":"Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]