[{"available":true,"c_guid":"78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","shortLead":"Március 31-én jelentik be, hogy pontosan hol várja majd a látogatókat a népszerű szórakozóhely.","id":"20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78fc53b5-fd13-49c3-9f02-3bf6e14ddecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb35dce-e646-4fe7-b1bf-39d65300598e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210316_Budan_nyit_ki_az_uj_Durer_Kert","timestamp":"2021. március. 16. 16:59","title":"Budán lesz az új Dürer Kert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2234a45-8780-4df2-b5dd-e64d5950a3a6","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„A hitleri múlttal azonosulást a neonácik frusztrációjuk ellen gyógyszerként használnák, de valójában méreg, és fertőzésszerűen terjed” – mondja a szerző, akinek Herscht 07769 című, új regényében egy kétarcú angyal számol le a rasszistákkal.","shortLead":"„A hitleri múlttal azonosulást a neonácik frusztrációjuk ellen gyógyszerként használnák, de valójában méreg, és...","id":"202110__krasznahorkai_laszlo_iro__fulbesugasrol_azosrobbanasrol__hanghatasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2234a45-8780-4df2-b5dd-e64d5950a3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a171f06-640b-44ee-b4ac-aa8270ea5e39","keywords":null,"link":"/360/202110__krasznahorkai_laszlo_iro__fulbesugasrol_azosrobbanasrol__hanghatasok","timestamp":"2021. március. 15. 07:00","title":"Krasznahorkai László: \"Nekem csak a megfelelő szavak meghallása a dolgom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kellemesebb, tavaszias idő továbbra sem várható. ","shortLead":"Kellemesebb, tavaszias idő továbbra sem várható. ","id":"20210314_Felhos_ido_jon_a_hegyekben_meg_havazhat_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707df558-b3e0-49dd-9765-7c6e3bb43434","keywords":null,"link":"/elet/20210314_Felhos_ido_jon_a_hegyekben_meg_havazhat_is","timestamp":"2021. március. 14. 19:10","title":"Felhős idő jön, a hegyekben még havazhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív törzs még teljesen mással foglalkozott, miközben Orbán Viktor kormányfő Brüsszel ellenes harcias beszédét sípszó, szidalmazás és dulakodás kísérte. Nyolc éve pedig hótakaró fullasztotta be az ünnepi rendezvényeket. Most csak egy kis eső várható és a járványos csend.","shortLead":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív...","id":"20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bfc1c8-bee6-4860-93b4-e66c168482b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"Egy évvel a választások előtt talán jobb is, hogy otthon kell ünnepelnünk március idusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Joe Biden elnökké választásával feloldódott a patthelyzet a Kereskedelmi Világszervezetben, az így Washington támogatásával megválasztott nigériai Ngozi Okonjo-Iweala legfontosabb feladata a WTO reformja, és az USA és Kína, illetve az EU közti vitarendezés lesz.","shortLead":"Joe Biden elnökké választásával feloldódott a patthelyzet a Kereskedelmi Világszervezetben, az így Washington...","id":"202110_ngozi_okonjoiweala_nigeriai_nagyagyu_awto_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eec1fbe4-35b8-4af9-b4eb-c7a8fea0612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2e3ab-0c07-4903-845b-cca68f2c8d00","keywords":null,"link":"/360/202110_ngozi_okonjoiweala_nigeriai_nagyagyu_awto_elen","timestamp":"2021. március. 15. 17:15","title":"Amerika és Kína kereskedelmi vitáiban közvetít majd a nigériai közgazdásznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező település ivóvize lehet veszélyben.","shortLead":"Óvodát építenének azon a területen, ahol a vizsgálatok nagyon súlyos talajszennyezést mutattak ki. 14 környező...","id":"20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ed4c0c2-c74c-4466-8e70-bda95e505c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77a0fd1-c1ae-4519-9e27-1adadb81febc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_Dunyakanyar_vizellatasat_is_veszelyezteti_a_sulyos_talajszennyezes","timestamp":"2021. március. 16. 14:40","title":"Súlyos szennyezésre derült fény a Dunakanyar településeinek vízbázisán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","shortLead":"Egy szakember szerint a fiatal állat elaludhatott egy jégtáblán, úgy kötött ki a Valentia-szigeti Glanleam közelében.","id":"20210316_oriasrozmar_irorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c88c27fb-46c9-4ab6-b40f-3b09e3f74e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6932b7f-3a37-4cba-a12c-a36d3fc7d2f9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_oriasrozmar_irorszag","timestamp":"2021. március. 16. 10:16","title":"Videó: sarkvidéki óriásrozmár bukkant föl Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca vakcinájának alkalmazását.","shortLead":"Ugyan az uniós gyógyszerügynökség és a WHO szerint nincs összefüggés, egyre több országban állítják le az AstraZeneca...","id":"20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"657f2d52-6492-4200-84a1-bb5938f8b762","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Ujabb_orszagok_fuggesztik_fel_az_AstraZenecavakcina_hasznalatat_Magyarorszag_nincs_koztuk","timestamp":"2021. március. 15. 16:56","title":"Újabb országok függesztik fel az AstraZeneca-vakcina használatát, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]