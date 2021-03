Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mintha minden nap tömegbaleset lenne, annyi a koronavírusos beteg a szekember szerint. Úgy véli, jövő szerdán tetőzhet a harmadik hullám. Zacher Gábor: Vannak kórházak, ahol már az utolsó ágyakat sikerült elcsípnünk 2021. március. 16. 05:59 Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It's a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk. Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak 2021. március. 15. 20:00 Már több mint negyven országban, köztük Magyarországon is használják a koronavírus elleni Szputnyik V oltóanyagot, ám Oroszországban a polgárok kétharmada továbbra sem hisz a vakcinában és nem hajlandó azt beadatni magának. A jelenség az orosz hagyományokkal, a kapkodással, illetve a külföldre irányuló orosz propaganda nem kívánt mellékhatásaival magyarázható. Szputnyik V – a vakcina, amit jobban szeretnek külföldön, mint otthon 2021. március. 15. 17:00 Az elmúlt napokban több európai országban függesztették fel a vakcina beadását. Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca-oltás előnyei meghaladják a kockázatokat 2021. március. 16. 15:08 Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. ","shortLead":"Az egyre népszerűbb villanyrollerek evolúciós lépése, amikor versenyezni kezdenek velük. 100 km/h feletti tempóval száguldanak majd az elektromos versenyroller-bajnokságban 2021. március. 16. 10:45 Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben hétfőn késő délután reggelhez képest a nemzetközi kereskedelemben.

\r

","shortLead":"Gyengült a forint a vezető devizákkal szemben hétfőn késő délután reggelhez képest a nemzetközi kereskedelemben.\r

\r

Nem volt jó napja a forintnak 2021. március. 15. 19:05 Képernyő, kamerák és különféle szenzorok is vannak az Amazon minden eddiginél ambiciózusabb projektjén, a Vesta nevű roboton. Az egység az okosabb fajtából való. Négy éve készül, 800 ember fejleszti az Amazon macska méretű robotját 2021. március. 16. 11:33 Véget kell vetni Magyarország megosztottságának, ehhez le kell zárni az elmúlt harminc és benne az elmúlt tíz év fejezetét - jelentette ki a főpolgármester hétfőn, a Facebook-oldalára feltöltött március 15-ei ünnepi videójában. Videóüzenetet tettek közzé az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői is. Karácsony Gergely: "Szelíd forradalomra van szükség" 2021. március. 15. 12:15