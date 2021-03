Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket is beengednek.","shortLead":"A tavalyi halasztás után idén úgy készülnek a wimbledoni szervezők, hogy nemcsak megtartják a versenyt, hanem nézőket...","id":"20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e3ee27-4c7d-40e3-9542-81ff5e2719b9","keywords":null,"link":"/sport/20210318_wimbledon_tenisz_jarvany","timestamp":"2021. március. 18. 16:22","title":"Korlátozott számban, de beengednének nézőket idén a wimbledoni tenisztornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","shortLead":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","id":"20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dde9006-7602-4a98-838b-1adb84128b87","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 17. 20:58","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is kapott védettségi igazolást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","shortLead":"Már most nagyon kelendőek a tóparti ingatlanok, a járvány után pedig még nagyobb robbanás várható.","id":"20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16664f-34ad-444c-ab8f-e636a127c4af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d3f45-fb24-452d-938f-bfd4437a942d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210318_Lassan_a_Balaton_az_uj_fovaros__legalabbis_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2021. március. 18. 10:52","title":"Lassan a Balaton az új főváros – legalábbis az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és megrepeszthetik a vírusok köpenyét és tüskéit – mutatták ki számítógépes szimulációkban a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és...","id":"20210318_ultrahang_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d012d4ad-66ba-4fc2-826f-1da9a650d282","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_ultrahang_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 18:03","title":"Egy friss kutatás szerint az ultrahang képes lehet károsítani a koronavírusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos eljárást kezdeményezett annak közzétevője ellen.","shortLead":"Gondja támadt egy 2016-ban publikált bejegyzéssel az Adobe-nak, ezért utólag, öt évvel a poszt írása után hivatalos...","id":"20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f8d9bc0-a49b-4914-b504-38a8124adbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e608f61f-d746-44db-8c2c-ffe42c66c076","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_adobe_acrobat_reader_ms_dos_pdf_olvaso_dcma_ertesites_kalozkodas_masolat","timestamp":"2021. március. 19. 09:03","title":"Egy 27 évvel ezelőtti PDF-ügy miatt vett üldözőbe egy internetezőt az Adobe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadf3e16-8481-44aa-a662-70bec9ce797c","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ha Orbán Viktor már nem befolyásosként emlegetett szereplő, hanem csak egy zavaró troll, akkor kevésbé értékessé válik Moszkva vagy Peking számára - olvasható a HVG hetilap e heti ajánlójában.","shortLead":"Ha Orbán Viktor már nem befolyásosként emlegetett szereplő, hanem csak egy zavaró troll, akkor kevésbé értékessé válik...","id":"202111_a_jarvany_idogepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aadf3e16-8481-44aa-a662-70bec9ce797c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe11395-606c-489b-8623-14e0394827fa","keywords":null,"link":"/itthon/202111_a_jarvany_idogepe","timestamp":"2021. március. 18. 09:45","title":"Nagy Gábor: A járvány időgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d2e458-1634-4014-874c-5175418ccdfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az EU negyedik állama lett Spanyolország, ahol legális az eutanázia.","shortLead":"Az EU negyedik állama lett Spanyolország, ahol legális az eutanázia.","id":"20210318_Spanyolorszag_eutanazia_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d2e458-1634-4014-874c-5175418ccdfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a058e7-33da-47d3-84c7-c84368cf8f10","keywords":null,"link":"/elet/20210318_Spanyolorszag_eutanazia_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 18. 15:35","title":"Spanyolországban engedélyezték az eutanáziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban tárolt droggal.","shortLead":"Egy éve kereskedtek droggal, több milliós bevételre tettek szert. Videón a keddi rajtaütés, hanyagul a kesztyűtartóban...","id":"20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0147c0-1f33-4af5-bb1b-849854107bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_bunugyek_drogkereskedelem_diler_tapioszecso","timestamp":"2021. március. 18. 08:37","title":"Fürdőszobaépítésre költötték a drogon szerzett pénzt a tápiószecsői dílerek - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]