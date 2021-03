Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"433c2c82-01bd-4c22-b5e2-644f1a04a8f6","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Street art, graffitizés, lázadás – mindez összeköti a dán bestselleríró magyarul megjelent, Tintagomba című regényének főszereplőit, akik a maguk útját járva akarják megváltoztatni a világot. ","shortLead":"Street art, graffitizés, lázadás – mindez összeköti a dán bestselleríró magyarul megjelent, Tintagomba című regényének...","id":"202111__sisseljo_gazan_dan_irono__fanatizmusrol_varazsgombarol__tisztasagi_kura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433c2c82-01bd-4c22-b5e2-644f1a04a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30cb048-a514-448c-b0c8-229bda76c485","keywords":null,"link":"/360/202111__sisseljo_gazan_dan_irono__fanatizmusrol_varazsgombarol__tisztasagi_kura","timestamp":"2021. március. 20. 19:18","title":"Sissel-Jo Gazan: Bármelyikünk fanatikussá válhat, de felelős azért, mire használja ezt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","shortLead":"A főváros közelében aktivizálódott a tűzhányó.","id":"20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1abeafd2-9c4e-4ee2-8e0a-d307e36d0b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58aff1da-ebd9-4fdd-bd34-04a1e1c55929","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_A_foldrengesek_utan_kitort_egy_vulkan_Izlandon","timestamp":"2021. március. 20. 08:17","title":"A földrengések után kitört egy vulkán Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","shortLead":"Nem tudni, mikor tetőzik a járvány.","id":"20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b97514-1cec-4cea-bfbc-eaa38d6e37c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d5762-6798-4d90-8e84-27d55aeced27","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Galgoczi_Agnes_jarvany","timestamp":"2021. március. 21. 16:46","title":"Galgóczi Ágnes: A járvány még emelkedő fázisban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga Judit miniszter például nem vesz fel pénzt a kuratóriumi elnöki poszt után.","shortLead":"Van, ahol milliós összeget vehet fel a vezető - derült ki a közérdekű adatigénylés után. Nem mindenki tesz így, Varga...","id":"20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86184c85-add9-4b08-9813-435360acaf66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4136d9-c261-408d-b62e-3dd0030a75ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_DK_Millios_fizeteseket_kapnak_az_egyetemi_alapitvanyi_kuratoriumba_beult_fideszesek","timestamp":"2021. március. 21. 12:22","title":"Kikérte a DK, mennyit kapnak az egyetemi alapítványok vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","shortLead":"A nyúlfarknyi közlemény Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére utalt.","id":"20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a06499c5-f45e-4295-b4bd-aa2fbafb58b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c1c610-44f8-4ed0-bd10-ea27e28285e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210320_Kiallt_a_leinasozott_rezidensek_mellett_az_orvosi_kamara","timestamp":"2021. március. 20. 11:36","title":"Kiállt a leinasozott rezidensek mellett az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schanda Tamás számolt be a Facebookon. ","shortLead":"Schanda Tamás számolt be a Facebookon. ","id":"20210320_Tobb_mint_50_milliardot_koltott_eddig_a_kormany_bertamogatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2014ab33-0b36-46fc-b909-e75920d891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a79bdc3-226f-4931-b46d-0a723cbce9b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Tobb_mint_50_milliardot_koltott_eddig_a_kormany_bertamogatasra","timestamp":"2021. március. 20. 10:14","title":"Több mint 50 milliárdot költött eddig a kormány bértámogatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","shortLead":"A járvány továbbra is a meredeken felszálló ágban van, tovább emelkedett a kórházban lévők száma. ","id":"20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b902b4-c27c-4e7a-8c14-798e55250a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_10625_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_194_koronavirusos_beteg","timestamp":"2021. március. 21. 08:31","title":"10625 új fertőzöttet találtak, elhunyt 194 koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","shortLead":"A pénzügyi államtitkárnak sikerült nagyot mondania a Facebookon. Frissítés: a posztot törölték.","id":"20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6d1cd0-2845-436f-aaba-e66b94ee4bf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_A_fel_galaxist_beoltottak_Magyarorszagon_Tallai_Andras_szerint","timestamp":"2021. március. 20. 09:42","title":"A fél galaxist beoltották Magyarországon Tállai András szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]