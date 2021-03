Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, ismeretlen vizekre eveznek a Space Force űrőrzői: szimulált térben fognak nemzetbiztonsági problémákat elhárítani.","shortLead":"Új, ismeretlen vizekre eveznek a Space Force űrőrzői: szimulált térben fognak nemzetbiztonsági problémákat elhárítani.","id":"20210324_space_force_urhadero_urhadosztaly_virtualis_valosag_headset_gyakorlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb595260-4c00-4af6-a0f6-d0937a00e74c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_space_force_urhadero_urhadosztaly_virtualis_valosag_headset_gyakorlat","timestamp":"2021. március. 24. 10:03","title":"A virtuális valóságban fognak gyakorlatozni az USA űrkatonái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","shortLead":"A BKV-nál több mint 400-an nem tudnak dolgozni, de érintett a Volán és a BKK is. Maradtak már ki járatok is.","id":"20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88508e4-6e52-4a28-b1aa-e7b2e0a5fe7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80825b5-e4a0-4364-b8f9-aa537b0dab88","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_koronavirus_bkk_bkv_volan_fertozottek_karanten","timestamp":"2021. március. 22. 21:46","title":"Bajban vannak a közlekedési cégek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","shortLead":"Kompromisszumok révén végül az Összefogás is beszállt az új tömörülés megalapításába.","id":"20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b969fb44-6988-4593-b441-c08f2f761d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e62a5b1-2225-48de-8052-72d32ba7373c","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_szlovakia_magyar_partok_szovetseg_megallapodas_uj_part","timestamp":"2021. március. 23. 18:06","title":"Szövetség néven alakul egységes magyar párt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem kell.","shortLead":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem...","id":"20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ae66d-f025-40da-bd70-ef1d0f98db5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","timestamp":"2021. március. 24. 11:03","title":"Itt a vége? Az LG végleg eltűnhet a mobilos piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe 50 ezer forintot ígértek idős embereknek. Többeket sikerült is átverniük.","shortLead":"A dombóvári rendőrök elfogtak egy társaságot, amelynek tagjai az oltásra jelentkezésért és a banki adataikért cserébe...","id":"20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5750a9-a657-4b3d-ac48-c10c437a9546","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Ne_higgyen_annak_aki_igy_probalja_megtudni_a_bankszamlaja_adatait","timestamp":"2021. március. 22. 19:09","title":"Ne higgyen annak, aki így próbálja megtudni a bankszámlája adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok. Ugyanakkor az áltudományos, vírustagadó és oltásellenes támadások is felerősödtek ellenük.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok...","id":"202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e3347-3625-45bf-b07d-696a5bb2df1a","keywords":null,"link":"/360/202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","timestamp":"2021. március. 23. 07:00","title":"\"Kutatóként elég nehéz megérteni, miért írja valaki azt, hogy megszurkálná a családunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0eb280-b5b7-4268-b338-0b042c51f34c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kiterjedt hibajelenség miatt számos alkalmazás nem tölt be az androidos készülékeken. A probléma egy rendszerszoftverrel van, a Google már kiadta a hozzá tartozó javítást.","shortLead":"Egy kiterjedt hibajelenség miatt számos alkalmazás nem tölt be az androidos készülékeken. A probléma...","id":"20210323_android_system_webview_frissites_akalmalmazas_osszeomlik_nem_tolt_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0eb280-b5b7-4268-b338-0b042c51f34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e500eb9a-8173-477f-80b4-3c724c52ada3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_android_system_webview_frissites_akalmalmazas_osszeomlik_nem_tolt_be","timestamp":"2021. március. 23. 11:17","title":"Vészfrissítést adott ki a Google a sorra összeomló androidos alkalmazások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]