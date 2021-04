Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","shortLead":"A háziorvosok a hosszú hétvégén is küldhetik az embereket, az oltópontok nyitva lesznek.","id":"20210402_husvetkor_is_oltanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=006d9d04-6581-42ca-8c88-3ecdb93760b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7234dffa-c4f1-471b-9d84-03e2979babc5","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_husvetkor_is_oltanak","timestamp":"2021. április. 02. 11:59","title":"Húsvétkor sem állnak le az oltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi újdonság az, ahogy lerakják a szállított csomagot.","shortLead":"A teljesen önjáró, LoadRunner névre keresztelt robotok akár 30 kilogrammnyi rakományt is képesek elcipelni, ám az igazi...","id":"20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4786140-1370-4fec-b0dc-7b55ee515fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b93d2-6890-4ed6-b710-2d44e2e905aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_loadrunner_logisztika_raktar_anyagmozgatas_fraunhofer_intezet","timestamp":"2021. április. 02. 12:03","title":"Videó: Száguldozó robotokat fejlesztettek a németek, így bánhatnak majd a csomagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület, amelyet nem lehet újjá varázsolni.","shortLead":"Az építészet Oscarját is elnyerte a francia építőpáros, aki bebizonyította, nem létezik olyan csúnya, elavult épület...","id":"202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c059011-efd0-43ed-9867-2aba6869dc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fd3c97-c9bb-44e9-be39-efd2ad013de3","keywords":null,"link":"/360/202113_tervezte_anne_lacaton_es_jeanphilippe_vassal","timestamp":"2021. április. 03. 16:00","title":"Nincs az a romhalmaz, amit nem varázsol modern épületté a francia sztárépítészpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb szerepet szánnak az elektronikus eszközöknek, az oroszok a személyes hírszerzést tartják a leghasznosabb eszköznek. Az utóbbi napokban Olaszországban és Bulgáriában is lebuktak az orosz hírszerzés jól beépített ügynökei.","shortLead":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb...","id":"20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910fb0ec-7868-47be-9112-3b3ef0844f72","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","timestamp":"2021. április. 02. 14:00","title":"Hiába küldték haza Európából az orosz kémeket, maradtak még páran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt tapasztalja, hogy a segítségnyújtás, a családi, rokoni, egyházközségi kapcsolatrendszerek az elzártság ellenére erősödtek.","shortLead":"A bíboros húsvét alkalmából beszélt arról, hogy az egy éve tartó járvány miatt, sokan el vannak keseredve, de azt...","id":"20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be703c37-c877-4af3-af59-a84646ba743e","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Erdo_Peter_nagyszombat_jarvany","timestamp":"2021. április. 03. 10:18","title":"Erdő Péter: Nem félünk attól, hogy a hívek a korlátozások miatt elszoknak a templomba járástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","shortLead":"Tartsák be az egészségügyi szabályokat, kerüljék a tömeget – kérte a főpolgármester a nagypénteki üzenetében.","id":"20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997878a7-55e7-47d3-b0fa-606feb957248","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Karacsony_husvet_nagypentek_vakcina","timestamp":"2021. április. 02. 20:54","title":"Karácsony: „Ha oltásra hívják önöket a húsvéti hétvégén, hagyják hátra az ünnepi asztalt, és vegyék fel a vakcinát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c95e5d-995d-47fa-94d0-bf2702548108","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban gyakoriak a hasonló, váltságdíj reményében végrehajtott emberrablások.","shortLead":"Az országban gyakoriak a hasonló, váltságdíj reményében végrehajtott emberrablások.","id":"20210403_haiti_templom_lelkesz_emberrablas_online_kozvetites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9c95e5d-995d-47fa-94d0-bf2702548108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5f5c1e-8c9e-4ca6-aba4-2d0c61bd858c","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_haiti_templom_lelkesz_emberrablas_online_kozvetites","timestamp":"2021. április. 03. 08:41","title":"Online közvetített istentisztelet közben raboltak el egy lelkészt Haitin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]