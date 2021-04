Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között – közölte a WHO.","shortLead":"További vizsgálatokra van szükség, hogy megértsék, milyen kapcsolat van az oltás és a lehetséges rizikófaktorok között...","id":"20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f454330-f7ac-46f3-889b-bf863025993a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_WHO_AstraZeneca_verrogok_vakcina","timestamp":"2021. április. 07. 21:13","title":"WHO: Lehetséges, de nem megerősített az AstraZeneca és a vérrögök közötti kapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették az iskolaőröket az I. Szakmai Kvízversenyen. ","shortLead":"Milyen személynek minősül az iskolaőr? Mit jelölhetnek be a SharePoint intézkedések menüpontjában? Teszteltették...","id":"20210407_iskolaor_kviz_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=415d0d7e-ef42-43c5-b739-ca2609c8a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6c793f-92f5-4788-bc99-88588c2de708","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_iskolaor_kviz_verseny","timestamp":"2021. április. 07. 17:59","title":"Hol hordja a jelvényét egy iskolaőr? A borsodi kvízversenyen ez is kiderült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Háromszor annyi dolgozót érintett a home office, mint az előző tíz évben – adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. ","shortLead":"Háromszor annyi dolgozót érintett a home office, mint az előző tíz évben – adta hírül a Központi Statisztikai Hivatal. ","id":"20210407_home_office_tavmunka_ksh_elemzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a471be44-14db-41ef-9837-656b45fbff70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa2d1b-ed9a-4107-b678-b872e18fc5de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210407_home_office_tavmunka_ksh_elemzes","timestamp":"2021. április. 07. 11:17","title":"Soha nem látott szintre nőtt tavaly az otthonról dolgozók aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","shortLead":"Még nem tudni, hogy miért csaptak fel a lángok.","id":"20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d1095e-4ee0-42a4-9d87-219ff03b3da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a9e987-4b4a-4cf6-993a-121942732b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20210408_Spar_kar_Szentendre_aruhaztuz","timestamp":"2021. április. 08. 15:12","title":"Több száz millió forintos kárt okozott a szentendrei áruháztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes közreműködésével.","shortLead":"A Zürichi Egyetem és az Agroscope kutatóintézet országszerte vizsgálja a talaj minőségét több ezer önkéntes...","id":"20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857e6090-d427-43ad-94b1-bc3f18c8329e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1980e1f-8b73-4b32-927d-44c693cfd052","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_talaj_minosege_kiserlet_svajc_alsonadrag_elasasa","timestamp":"2021. április. 08. 16:03","title":"Több ezer alsónadrágot ásnak el a svájci kertekben, és ez a tudományt szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fbfb3-5804-4d92-ade6-a6b5979299d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levelet készül írni a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja annak az öt külföldi egyetemnek, amelyek elvben készek átvenni az SZFE lázadó évfolyamait.\r

\r

","shortLead":"Levelet készül írni a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kancellárja annak az öt külföldi egyetemnek, amelyek...","id":"20210407_Szarka_Gabornak_nem_tetszik_az_SZFEs_diplomamentes_levelet_ir_a_kulfoldi_egyetemeknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=736fbfb3-5804-4d92-ade6-a6b5979299d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5faea6c6-a581-4fbc-9f4f-434745c74817","keywords":null,"link":"/elet/20210407_Szarka_Gabornak_nem_tetszik_az_SZFEs_diplomamentes_levelet_ir_a_kulfoldi_egyetemeknek","timestamp":"2021. április. 07. 09:20","title":"Szarka Gábornak nem tetszik az SZFE-s diplomamentés, levelet ír a külföldi egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0276cc-1696-4c4c-a311-7c1dc1b90fd3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Állatvédők és üzletemberek fogtak össze Mexikóban, hogy megmentsenek egy negyvenéves volt cirkuszi elefántot, amely hat éve láncra verve és magára hagyatva tengette életét a Jalisco állambeli Guadalajarában.\r

\r

","shortLead":"Állatvédők és üzletemberek fogtak össze Mexikóban, hogy megmentsenek egy negyvenéves volt cirkuszi elefántot, amely hat...","id":"20210408_Egy_cirkuszi_elefant_megmentesere_indult_akcio_Mexikoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c0276cc-1696-4c4c-a311-7c1dc1b90fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d22f0c-5181-4778-a18c-a6bf1f1ae9b6","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Egy_cirkuszi_elefant_megmentesere_indult_akcio_Mexikoban","timestamp":"2021. április. 08. 08:34","title":"Egy 40 éves cirkuszi elefánt megmentésére indult akció Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]