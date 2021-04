Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","shortLead":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","id":"20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43157d4e-e7f7-4512-93a5-a3e8d76a4531","keywords":null,"link":"/sport/20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 20:58","title":"Megint lefújták a női hokivébét, a magyarokat is érinti a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt védelmi távolságot.","shortLead":"A lábbilincs GPS-helyadatai alapján a rendszer azonnal riasztja a rendőrséget, ha az illető a megsérti az előírt...","id":"20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3ee24-88e8-46b4-aef3-3c66d167c1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565632b6-9360-4ec1-b93d-dbb8d0db27e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210421_nyomkoveto_labbilincs_csaladon_beluli_eroszak_romania","timestamp":"2021. április. 21. 17:57","title":"Nyomkövető lábbilincset tesznek a családon belüli erőszak miatt elítéltekre Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","shortLead":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","id":"20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9551b18a-0a31-4928-8b39-9ef5403e936c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","timestamp":"2021. április. 22. 12:47","title":"Eddig nem is léteztek az euróbankjegyeken látható hidak, de most megépítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas utastérrel támad az első teljesen hangtalan Ford Mustang. Jövünk a részletekkel és rengeteg fotóval.","shortLead":"Sportosra hangolt szabadidőautó-formatervvel, erős elektromos motorokkal, 600 kilométert meghaladó hatótávval és tágas...","id":"20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e3e8841-6a91-4d35-8bb5-041e13b18c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efee8d45-cc1f-4d72-ba5b-13b08c13bcaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_magyarorszagon_az_elektromos_ford_mustang_mache_kiprobaltuk","timestamp":"2021. április. 21. 06:41","title":"V8 helyett villany: Magyarországon az elektromos Ford Mustang Mach-E, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai hotelberuházást.","shortLead":"Az után indított pert a Hell, hogy egy facebookos zárt csoportban a cég logóját felhasználva kritizálta valaki a tatai...","id":"20210422_hell_komment_facebook_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f88c80-196d-455b-a71e-3ef88f41b7f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a01650-0403-46de-98c8-fa956834f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210422_hell_komment_facebook_per","timestamp":"2021. április. 22. 17:39","title":"A Hell Energy beperelt egy kommentelőt, de első fokon vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","shortLead":"Pusztay András tavaly nyáron távozott a laptól.","id":"20210421_telex_index_pusztay_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c090a24-038c-46ef-b5c8-cd7100b2935f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9961ba-30ec-4c9b-a622-b856149b0551","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_telex_index_pusztay_andras","timestamp":"2021. április. 21. 16:55","title":"A Telexhez igazolt az Index volt vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","shortLead":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","id":"20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92daf2e6-4a31-4fb9-b382-7b6dba6dffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","timestamp":"2021. április. 21. 14:03","title":"Teljesen új alkalmazásbolt kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az i4 alapváltozatait nem tartják elég erősnek.","id":"20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd38714c-c440-4105-a61a-f6f0cb340258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edaf7919-8331-41cf-a758-dbd123e98fed","keywords":null,"link":"/cegauto/20210421_ime_az_530_loeros_bmw_i4_m_sport_villanyauto","timestamp":"2021. április. 21. 07:59","title":"Íme az 530 lóerős BMW i4 M Sport villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]