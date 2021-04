Az egész testét takaró dresszel állt ki a sportág átszexualizáltsága ellen egy tornásznő

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56eff0e1-2e73-4905-bfed-7ad7c91d3f10","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint – Németh Róbert","category":"kultura","description":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra, hogy segítsenek összeállítani a valaha készült legfontosabb magyar filmek 30-as listáját. Mephisto, Eldorádó, A tizedes meg a többiek – sorozatunk második részében a toplista 11–20. helyezettjeit mutatjuk be.","shortLead":"Idén 120 éves a magyar film, ennek apropóján filmeseket, írókat, kritikusokat, szakújságírókat kértünk fel arra...","id":"20210423_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_2__A_focitol_Valentinoig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56eff0e1-2e73-4905-bfed-7ad7c91d3f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ec55479-0ac1-4c2f-8d5d-25978ff7493b","keywords":null,"link":"/kultura/20210423_Minden_idok_legfontosabb_magyar_filmjei__HVG_TOP30_2__A_focitol_Valentinoig","timestamp":"2021. április. 23. 20:30","title":"Minden idők legfontosabb magyar filmjei – HVG TOP30 (2.) – A focitól Valentinóig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","shortLead":"Kormányhatározat hívja fel az illetékes kormánybiztost, Palkovics Lászlót, az egyezség megkötésére.

","id":"20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc798a-3ca9-49e4-86a7-8b1a27ac6c63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_fudan_egyetem_magyar_kormany_kormanyhatarozat_strategiai_megallapodas","timestamp":"2021. április. 22. 06:24","title":"Stratégiai megállapodást köt a Fudan Egyetemmel a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","shortLead":"Ha a láva nem is éri el a helybeliek otthonát, a hamueső komoly károkat okoz a földeken.","id":"20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8893b86-bfe8-4b8f-a055-55095fd7dd7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9891aa7a-f520-4c17-a958-d90d05208ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20210422_varosokat_fenyeget_a_pacaya_vulkanbol_kiaramlo_lava","timestamp":"2021. április. 22. 05:54","title":"Városokat fenyeget a Pacaya vulkánból kiáramló láva – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke erről az Azonnalinak adott interjúban beszélt.","shortLead":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh...","id":"20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851562-aad9-4991-9ebb-53f028c96131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 15:23","title":"Parragh László: Napi tizenöt-húszmilliárd forintba kerül, hogy válság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre keletre található, jelenleg zárva tartó Disneylandben.



","shortLead":"A koronavírus elleni oltási kampány egyik óriási központja nyílik meg szombaton a Párizstól mintegy harminc kilométerre...","id":"20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e721cf-13a4-4582-994f-474acdadf034","keywords":null,"link":"/elet/20210422_Oltokozpont_nyilik_a_parizsi_Disneylandben","timestamp":"2021. április. 22. 09:13","title":"Oltóközpont nyílik a párizsi Disneylandben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárványban sokan kerestek módszereket a „mentális túlélésre” egy-egy új hobbival, testmozgással vagy éppen zenehallgatással – utóbbit erősíti a csúcskategóriás audiomárkák mögött álló Sound United amerikai felnőttekre nézve reprezentatív felmérésének eredménye is. ","shortLead":"A világjárványban sokan kerestek módszereket a „mentális túlélésre” egy-egy új hobbival, testmozgással vagy éppen...","id":"202116_zenes_mentoov_hallhato_segitseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1643c6-c195-463d-93ec-ea44e7176977","keywords":null,"link":"/360/202116_zenes_mentoov_hallhato_segitseg","timestamp":"2021. április. 23. 16:00","title":"Járványos bezárkózás plusz zenehallgatás egyenlő jobb munkakedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják a Szputnyik V-t. Visszavonták az orosz csapatokat az ukrán határról. Továbbra is látogatási tilalom az idősotthonokban, hiányzó protokollok a kórházakban. Navalnijt orvosai kérik: fejezze be az éhségsztrájkot. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Megvan a 3,5 millió beoltott, nyitnak a teraszok – a jövő héten nyithatnak a mozik, színházak, éttermek. Vizsgálják...","id":"20210423_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a730fd-a246-4f10-8436-9657d265d1d0","keywords":null,"link":"/360/20210423_Radar360","timestamp":"2021. április. 23. 08:12","title":"Radar360: Újraindításról üzent a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a kiadókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánította őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]