[{"available":true,"c_guid":"c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","shortLead":"Négy asztronautával a fedélzetén érkezett meg Elon Musk cégének űrhajója. ","id":"20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a0f4eb-5ea8-444c-a6ee-02a9036883b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd60c54c-4770-4a67-a3bb-9abb19fc36a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_Landolt_a_Nemzetkozi_Urallomasra_a_SpaceX_urhajoja","timestamp":"2021. április. 24. 17:10","title":"Landolt a Nemzetközi Űrállomáson a SpaceX űrhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok alapján.","shortLead":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok...","id":"20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8936355-3045-4efa-aa4d-534e3cce9df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","timestamp":"2021. április. 24. 16:05","title":"Ruhák és sminktermékek: ezekre költenek a britek a kijárási korlátozások enyhítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.","shortLead":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó...","id":"20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb3e2-cd46-47b3-a1ec-a34790e70256","keywords":null,"link":"/sport/20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","timestamp":"2021. április. 25. 12:43","title":"A Real Madrid elnöke szerint nincs visszaút a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","id":"20210423_szfe_maszk_keseles_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444fdb89-7799-4295-b3d2-a27f2c5f49e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keseles_busz","timestamp":"2021. április. 23. 17:40","title":"Hat év börtönre ítélték a SZFE-s maszkot viselő nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárványban sokan kerestek módszereket a „mentális túlélésre” egy-egy új hobbival, testmozgással vagy éppen zenehallgatással – utóbbit erősíti a csúcskategóriás audiomárkák mögött álló Sound United amerikai felnőttekre nézve reprezentatív felmérésének eredménye is. ","shortLead":"A világjárványban sokan kerestek módszereket a „mentális túlélésre” egy-egy új hobbival, testmozgással vagy éppen...","id":"202116_zenes_mentoov_hallhato_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1643c6-c195-463d-93ec-ea44e7176977","keywords":null,"link":"/360/202116_zenes_mentoov_hallhato_segitseg","timestamp":"2021. április. 23. 16:00","title":"Járványos bezárkózás plusz zenehallgatás egyenlő jobb munkakedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket gyártó vállalkozásokat támogasson.","shortLead":"Ötvenmillió dolláros „zöld” alapot hozott létre a videojátékos perifériákról ismert Razer, hogy fenntartható termékeket...","id":"20210423_razer_wc_papir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5c8775-f5c5-4744-be9c-9358e5d26cc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_razer_wc_papir","timestamp":"2021. április. 23. 15:03","title":"A billentyűzetek és egerek után a vécépapírok felé fordul a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van válasza. Az is kiderül, hogyan mutatná be a Duma Aktuál a történelmi vadászbaleseteket és miért kellene szerintük vezetéstechnikai pálya is a kiállításra. ","shortLead":"Hogy miért költünk tízmilliárdokat egy válsághelyzetben a vadászati világkiállításra? Litkai Gergelynek erre is van...","id":"20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=792b3fad-d696-4fe7-afa6-db1499540fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c15da-b8a3-4c6d-a591-b7eb1d5d3983","keywords":null,"link":"/360/20210423_Duma_Aktual_Vadaszati_kiallitas","timestamp":"2021. április. 23. 19:00","title":"Duma Aktuál: Semjén-céllövölde és Szarvas József-pavilon is lesz a vadászati kiállításon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]