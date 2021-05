Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","shortLead":"Két sérültje van a Maglódnál történt balesetnek. ","id":"20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f59a8fd-ad0c-4738-929e-43836bd3b8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210505_baleset_m0_dugo_torlodas","timestamp":"2021. május. 05. 10:58","title":"Hét kocsi ütközött, 9 kilométeres a dugó az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","shortLead":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","id":"20210504_matekerettsegi_erettsegi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4925869-0a98-41ba-a8bc-4bd07e781193","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 09:48","title":"Matekérettségi: számtani sorozatok, halmazok, valószínűség- és százalékszámítás a feladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","shortLead":"Az Apple legújabb termékébe, az AirTagbe cserélhető elem került, ezt azonban nem mindenki tartja szerencsésnek.","id":"20210504_apple_airtag_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce626fdc-37bd-4bdd-8529-f4604a7670ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210504_apple_airtag_ausztralia","timestamp":"2021. május. 04. 15:03","title":"Nem árulja az új Apple-terméket egy ausztrál üzlet, mert attól tartanak, hogy kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt mondja, az oltásnak köszönhetően nem alakultak ki nála súlyos tünetek.","shortLead":"Azt mondja, az oltásnak köszönhetően nem alakultak ki nála súlyos tünetek.","id":"20210505_koronavirus_oltas_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328c4ef1-1402-4b6f-8fed-298e0becc8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0013bd07-ffcb-4ae0-a48a-02ee38b43dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_koronavirus_oltas_fideszes_orszaggyulesi_kepviselo","timestamp":"2021. május. 05. 09:05","title":"Első oltás után koronavírusos lett Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek a szellemekben, van kereslet a DiedInHouse.com szolgáltatására.","shortLead":"Egy amerikai szoftverfejlesztő kideríti például, meghalt-e valaki az eladásra kínált ingatlanokban. Mivel sokan hisznek...","id":"202117_szellemes_cimek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30669c25-3410-4d11-9878-101cb6752c95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee8856-0dc0-445e-92bf-5f6470bc7fdb","keywords":null,"link":"/360/202117_szellemes_cimek","timestamp":"2021. május. 03. 17:00","title":"Szellemektől és szexuális ragadozóktól is véd egy szemfüles vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során áttörtek egy kordonon és benyomultak az Old Traffordra. A történtek miatt el kellett halasztani a csapat Liverpool elleni bajnokiját.","shortLead":"Két rendőr megsérült vasárnap, amikor a Manchester United szurkolói a futballklub tulajdonosai elleni tüntetés során...","id":"20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351ae4c6-0edc-4d99-9517-2d5f9ef6c6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d43f6a0-0147-4da3-8495-1c01fa6ef4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210503_manchester_united_old_trafford_szurkoloi_rendbontas_rendorok_stadionfoglalas","timestamp":"2021. május. 03. 20:45","title":"Nyomozás indult amiatt, hogy elfoglalták a szurkolók a Manchester United stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","shortLead":"Magyarországon mintegy 310 ezer gondozott asztmás beteg van, becslések szerint 5–10 százalékuk súlyos asztmás.","id":"20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc51ec57-b359-4efd-9efc-e89e2d23de56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf6cf12-6627-45ff-a449-557ca56b8b23","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_asztma_oltas_vakcina_semmelweis_egyetem","timestamp":"2021. május. 05. 09:33","title":"Arra figyelmezteti a súlyos asztmásokat a Semmelweis Egyetem, hogy oltassák be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett vakcina uniós bevizsgálását. Ez nem azonos a Magyarországon is használt kínai – Sinopharm – oltással, de ugyanúgy elölt vírust tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) bejelentette, hogy megkezdi a kínai Sinovac gyógyszergyár által kifejlesztett...","id":"20210504_ema_sinovac_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f306f9-9a31-4551-82f9-7ed7b89453b3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210504_ema_sinovac_vizsgalat","timestamp":"2021. május. 04. 13:47","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Sinovac vakcinájának vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]