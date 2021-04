Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","shortLead":"A 2 másodperc körüli 0–100-as gyorsulásnak a vártnál jobban megkérik az árát.","id":"20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e741eaae-bd3b-4661-9e4e-6654ed2a6ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2a68a9-f408-4644-aeab-7047553d62f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210413_alaposan_megemeltek_az_1100_loeros_csucstesla_model_s_plaid_arat","timestamp":"2021. április. 13. 07:59","title":"Alaposan megemelték az 1100+ lóerős csúcs-Tesla árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélére került.","shortLead":"A közvélemény-kutató március végi felmérésében megkérdezettek több mint kétharmada szerint az egészségügyi...","id":"20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180605d4-4bca-4ff5-8519-649fa38d0a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Publicus_Fidesz_szavazo_kormany_gazdasagi_intezkedes","timestamp":"2021. április. 12. 09:40","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók negyede nem elégedett a kormány gazdasági intézkedéseivel a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","shortLead":"Takács Péter szerint túlzás a Magyar Orvosi Kamara állítása a 90 százalékról.","id":"20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260ab928-5c43-40f0-b11e-3a5707b3573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f3ef5-8c65-4f07-9efb-07a8d30082d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_takacs_peter_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 21:44","title":"A Kórházi Főigazgatóság vezetője elmondta, a lélegeztetőgépen lévők több mint 80 százalékát nem sikerül megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró hitelből, ami a januári eredményhez képest jelentős növekedés, az indulás óta pedig már 1172 milliárd forint került ebben a formában a fiatal házaspárokhoz. A bővülést a bankok is támogatják különböző jóváírási akciókkal, a hitelre vonatkozó referenciaérték pedig emelkedésnek indult. A Bank360.hu elemzői összefoglalták a támogatott kölcsönnel kapcsolatos aktuális információkat.","shortLead":"Februárban közel 47 milliárd forintot folyósítottak a hitelintézetek az állami kamattámogatással elérhető babaváró...","id":"20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c773c-ae1f-464c-8107-13db8e13a47e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_babavaro_februar_folyositas_bank360","timestamp":"2021. április. 12. 15:55","title":"Megy a harc a bankok között a babavárós ügyfelekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","shortLead":"Egyetlen telitalálatos szelvény volt a héten. ","id":"20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cceff26-7c97-4ee5-a944-84bebdd33617","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_220_milliot_nyert_valaki_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. április. 11. 17:05","title":"220 milliót nyert valaki a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé a járványadatokért, a kormánypárti képviselők viszont az ellenzék „oltásellenességére” mutogattak a parlamentben.","shortLead":"Főként a koronavírusról szólt az Országgyűlés hétfői ülésnapja is: az ellenzék a kormányt teszi felelőssé...","id":"20210412_parlament_04_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3d71d4-0182-4773-89ce-3e01ef07af38","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_parlament_04_12","timestamp":"2021. április. 12. 17:05","title":"Tordai megkérdezte, miért időszerű a nyitás, mire megkapta, hogy az orosz vakcina ellen kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]