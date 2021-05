Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","shortLead":"Jórészt a koronavírus-járvány szülte korlátozó intézkedések miatt szünhetett meg az üzletek nagy része.\r

","id":"20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31913-739d-4b33-aca8-34374a70248b","keywords":null,"link":"/kkv/20210515_Negyezer_bolt_zart_be_vegleg_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2021. május. 15. 12:38","title":"Majdnem négyezer bolt zárt be végleg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","shortLead":"Bár a repülőtér utasforgalma még mindig rendkívül alacsony, a teherforgalom rekordokat dönt.","id":"20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12200d03-bb4b-4b3f-ba97-58dc89399b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99201bd1-947a-4233-a1ef-36a19c532977","keywords":null,"link":"/kkv/20210514_budapest_airport_terminal_ujranyitas","timestamp":"2021. május. 14. 14:13","title":"Mólóval megtoldva nyithat újra a Liszt Ferenc reptér 1-es terminálja, amíg az új felépül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.","id":"20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9db23-29dc-470e-86dc-52136a6b287d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e586644-af96-484c-a6fc-a7dca9111f2d","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_73_beteg_elhunyt_4_millio_555_ezer_a_beoltott","timestamp":"2021. május. 15. 09:15","title":"73 beteg elhunyt, 4 millió 555 ezer a beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel félmilliós négyzetméterárak jellemezték, de az olcsóbb helyeken is 5-10 százalékkal emelkedtek az árak tavalyhoz képest.","shortLead":"Felpörgette a járvány az agglomerációban lévő használt családi házak iránti érdeklődést. A legdrágább környékeket közel...","id":"20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10566871-0752-4fe5-8295-b1d98f7c8760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847002ea-f723-4b52-aa22-17b3c78740e3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210514_ingatlan_fovaros_agglomeracio_lakas_negyzetmeterarak","timestamp":"2021. május. 14. 17:45","title":"Félmillió forinthoz közelednek a négyzetméterárak a fővárosi agglomeráció legdrágább helyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad, hosszú távon – amellett, hogy tartós vizelési panaszokhoz vezet –, akár a nemzőképességre is hátrányos hatással lehet. Ám a férfiak, amíg tehetik, mégsem járnak szűrővizsgálatra – állítja Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus szakorvos. Interjú. ","shortLead":"Ha a sokféle tünetet produkáló, nem kevés fájdalommal és kellemetlenséggel járó prosztatagyulladás kezeletlen marad...","id":"proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9891daa3-b40d-43d5-a7d2-116c3ed6206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8ff83-c5b1-45b4-83ed-ab6b1bd34c78","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190502_prosztata_gyulladas_interju_urologus","timestamp":"2021. május. 14. 07:30","title":"\"A prosztatavizsgálat egy abszolút elviselhető dolog\" - Interjú Benyó Mátyás urológussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","shortLead":"A légitársaság a következő 3 évben megkétszerezi az olaszországi jelenlétét.","id":"20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53b21de-0130-4aaf-9c5e-9cd0ce6073f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8409b171-25de-4c8b-a480-a53066c9b622","keywords":null,"link":"/kkv/20210513_Utvonalbovites_Wizz_Air","timestamp":"2021. május. 13. 20:55","title":"Története legnagyobb útvonalbővítését jelentette be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják amerikai kutatók, egyelőre állatkísérletekre alapozva. ","shortLead":"Összefüggésben lehet a vérnyomással a bélrendszer mikroorganizmusainak összessége, a bél mikrobiótája – állítják...","id":"202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55242e35-61fc-4ca0-8e33-d211a27c206e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1baded-4d59-4f40-94fd-7b6d9c185559","keywords":null,"link":"/360/202119_vernyomascsokkento_bojt_mikrobiotamanipulacio","timestamp":"2021. május. 14. 10:00","title":"Különleges kapcsolatban áll a vérnyomás és a (nem) evés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","shortLead":"A három hetes kisfiú édesanyja életveszélyes állapotban került kórházba.","id":"20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbe386a-ead3-4b3f-aff7-562d0e23f3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3828e9cb-4f91-4786-bd1c-224b7250e61c","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_halalos_liftbaleset_csecsemo_pozsony","timestamp":"2021. május. 13. 20:15","title":"Nyitott ajtóval elinduló liftben halt meg egy csecsemő Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]