[{"available":true,"c_guid":"6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Romániában ilyesmit terveznek.","shortLead":"Romániában ilyesmit terveznek.","id":"20210521_pet_palack_muanyag_visszavaltas_romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ab33d26-904a-4a95-904a-06f180dd7f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d19ac7-80e1-4125-8d82-01fa6bf4f1fe","keywords":null,"link":"/zhvg/20210521_pet_palack_muanyag_visszavaltas_romania","timestamp":"2021. május. 21. 17:13","title":"Ön visszaváltana egy műanyag palackot, ha 35 forint járna érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Végül a háromszorosa volt a vételár annak, mint amire az aukció múltheti indulásakor számítani lehetett.","shortLead":"Végül a háromszorosa volt a vételár annak, mint amire az aukció múltheti indulásakor számítani lehetett.","id":"20210521_einstein_emc2_arveres_millio_dollar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc524a93-2f92-4462-9ff7-b233fb1c8de2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_einstein_emc2_arveres_millio_dollar","timestamp":"2021. május. 21. 21:49","title":"1,2 millió dollárért kelt el a levél, amiben Einstein leírta, hogy E=mc²","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","shortLead":"Kisodródott az autójuk. Hárman csak könnyebben sérültek meg, de egy fiatal nem élte túl a balesetet.","id":"20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028da3a2-1c1a-4989-9371-e2fea8ad9738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a777f-bfbc-448d-a45f-e38f44565b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210522_16_eves_sofor_halalos_baleset","timestamp":"2021. május. 22. 15:39","title":"Halálos balesetet okozott egy 16 éves gyerek, aki jogosítvány nélkül vezetett és ihatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük ezúttal száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük...","id":"202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68689d78-df80-44f4-bc34-b128c62a77f3","keywords":null,"link":"/360/202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","timestamp":"2021. május. 21. 07:00","title":"Habony és Hernádi körei startoltak rá a vasúti ágazatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google az androidos Chrome alkalmazásban. ","shortLead":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google...","id":"20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ece6a38-257f-4699-80b4-c568bfd32834","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","timestamp":"2021. május. 21. 09:03","title":"Újdonság a Chrome-ban: egy gomb az egész, de nagyon hasznos az ellopott jelszavak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között. Jön az EU-s Covid-igazolvány. Blöffölt a kormány Karácsony kabinetfőnöke szerint. Kapás Boglárka ismét Európa-bajnok.","shortLead":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael...","id":"20210521_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c707d-65f2-473f-ad1a-c6548fbe785a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Radar360","timestamp":"2021. május. 21. 08:06","title":"Radar360: Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","shortLead":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","id":"20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc26f8d5-ae27-42cb-94dc-0d70777359b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"1770 darab csendőr Alfa Romeo Giulia húzza ki a bajból az olasz sportlimuzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]