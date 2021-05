Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","shortLead":"20-30 jelöltje lehet majd az Új Világ Néppártnak.","id":"20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7dcffe8-7a60-4eaa-85ff-acc0c52950cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865f0598-6077-4836-9594-5853d00056bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210522_palinkas_jozsef_ellenzeki_elovalasztas","timestamp":"2021. május. 22. 22:10","title":"Pálinkás József pártja is elindulna az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb felületének, a macOS biztonságát.","shortLead":"Craig Federighi egy bírósági meghallgatáson marketinges háttérszöveg nélkül elemezte az Apple egyik legfontosabb...","id":"20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd48a7a-4d66-4fad-845a-71f4880a1255","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_craig_federighi_macos_mac_malware_apple","timestamp":"2021. május. 21. 18:04","title":"Az Apple alelnöke szerint megszaporodtak a maces kártevők, az egyik 300 ezer gépet fertőzött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban évente csak egy-két esettel találkoztak, a koronavírus-járvány miatt azonban egyre gyakoribbá vált a feketegomba-fertőzés Indiában. 