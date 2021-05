Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd forintos forgalomcsökkenést szenvedtek el.","shortLead":"Az állami segítség bértámogatásban és járulékmentességben merült ki, miközben a legnagyobb irodák 8–16 milliárd...","id":"20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c985125c-5d96-43ed-a308-fd9dae134c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e91aa42-8c6e-45bb-9527-e40f9b1f0792","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_utazasi_irodak_forgalomcsokkenes","timestamp":"2021. május. 26. 09:40","title":"Brutális pénzektől estek el az utazási irodák a koronavírus alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","shortLead":"Két férfi Budapest több kerületében is kivágta jónéhány autó katalizátorát. ","id":"20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a61d9cf1-293d-4d8b-9a05-23cddb94d18b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6376a542-959a-49b5-9986-4553a3a88e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20210525_Osszesen_tiz_katalizatora_volt_egy_megallitott_autonak_ebbol_kilenc_lopott","timestamp":"2021. május. 25. 07:32","title":"Összesen tíz katalizátora volt egy megállított autónak, ebből kilenc lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új, nem egyértelmű, ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzetet hozott létre. A Covid-szorongás kezelésére adnak praktikus tanácsokat a cikkünkben szereplő pszichológusok.","shortLead":"A szakemberek szerint nem meglepő, hogy a koronavírus-járvány aggodalmat váltott ki emberek százmillióiból, hiszen új...","id":"202120_felelem_es_szorongas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80dbb59-4f78-4116-81ee-2417d9da3838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dff50-e3a5-495a-803d-a66d26591581","keywords":null,"link":"/360/202120_felelem_es_szorongas","timestamp":"2021. május. 24. 16:00","title":"Krízisterapeuta: \"Magunkra maradtunk a rossz élményekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","shortLead":"A szupergyors újdonság fém- helyett könnyebb vászontetőt kapott.","id":"20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e6c28c5-d367-4057-bb70-69540cadccd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38795652-f9e8-4035-af62-2430235fe0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_itt_az_uj_bmw_m4_kabrio_510_loerovel_es_osszkerekhajtassal","timestamp":"2021. május. 26. 07:11","title":"Itt az új BMW M4 kabrió, 510 lóerővel és összkerék-hajtással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színész úgy véli, a hit növeli az emberek önrezgését, a megfelelő rezgés pedig véd a vírus ellen.



","shortLead":"A Kossuth-díjas színész úgy véli, a hit növeli az emberek önrezgését, a megfelelő rezgés pedig véd a vírus ellen.



","id":"20210525_Reviczky_Gabor_onrezges_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aee824-2843-418b-a54f-3aba54fc019d","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Reviczky_Gabor_onrezges_koronavirus","timestamp":"2021. május. 25. 12:31","title":"Reviczky Gábor: „Az emberek azért kapják el a koronavírust, mert a félelem miatt alacsony az önrezgésük”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]