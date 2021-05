Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","shortLead":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","id":"20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6070a0b-9253-41e5-a379-bf8cd7ee8136","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","timestamp":"2021. május. 27. 18:59","title":"Fucsovics a francia Gilles Simonnal kezd a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom szerint. Nem elég, hogy a kijelző alá kerülne a kamera, még forogni is tudna ott.","shortLead":"Egészen egyedi módon oldaná meg a kamera elhelyezését a Xiaomi egy, a napokban nyilvánosságra került szabadalom...","id":"20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61328fb1-da6b-4aff-a689-378713ce192a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da16dd-d27c-4375-814f-c18573c5be6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_xiaomi_szabadalom_kijelzo_alatt_forgo_kamera","timestamp":"2021. május. 27. 14:03","title":"Már megint trükközik a kamerával a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be, melynek segítségével könnyen beazonosíthatóvá és összehasonlítóvá válnak a leginkább fenntartható mobiltelefonok. A kezdeményezés célja, hogy a környezettudatos fogyasztók öt szempontot is figyelembe vehessenek, illetve hogy a kereslet hatására a gyártók csökkentsék készülékeik környezeti hatását.","shortLead":"Európa öt vezető mobilszolgáltatója közös, iparági szintű, úgynevezett Eco Rating minősítési rendszert vezet be...","id":"20210526_eco_rating_minosites_cimke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c7cf1ee-9c2e-4e75-9a32-63949b867f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945e98eb-e9b3-4990-b42b-e087fdadb085","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_eco_rating_minosites_cimke","timestamp":"2021. május. 26. 08:03","title":"Új jelölés kerül rengeteg mobilra, érdemes lesz figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","shortLead":"Korom Ferenc utódjáról még nem született döntés.","id":"20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1700e-5499-48a0-8343-8f2b858068e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_honvedelmi_miniszterium_honvedseg_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 11:35","title":"Honvédelmi Minisztérium: A Honvédség parancsnoka maga kérte a felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi vendége, Belső Nóra pszichiáter. Az est során szó esett arról, milyen változásokat hozott a szabadság terén a Covid–19, mi köze a természetnek a szabadsághoz, és mit számít, ha valaki tisztában van a saját értékeivel.","shortLead":"Nemcsak a természetben, de egy jó párkapcsolatban is szabadnak érezheti magát az ember – hangsúlyozta a HVG Extra...","id":"20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01224131-bf88-47a4-97be-09b3d9208438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28e833a-fb05-4075-848e-9726e7c67888","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210526_Belso_Nora_A_legnagyobb_szabadsag_sajat_magunknak_megfelelni","timestamp":"2021. május. 26. 13:30","title":"Belső Nóra: A legnagyobb szabadság saját magunknak megfelelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","shortLead":"A hatalmas divatterepjáró alig 4,5 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást.","id":"20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c7a6002-dc41-4909-88be-7bc1c39c0754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf45e4-f75f-4bec-8a4b-f5aa1cd2b845","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_sportos_monstrumkent_debutalt_a_bentley_bentayga_s","timestamp":"2021. május. 26. 09:21","title":"Sportos monstrumként debütált a Bentley Bentayga S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon streamingportfólióját.","shortLead":"Jeff Bezos óriáscégének 8,45 milliárd dolláros, átszámítva több mint 2400 milliárdos beruházása tovább növeli az Amazon...","id":"20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6aef65c-aa6c-46ba-a3e3-90eb7d853de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bf0bc3-bdcf-4aa2-937b-9b5db5c648ec","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Megvette_az_Amazon_az_MGMet_a_Prime_Videora_koltozhet_James_Bond","timestamp":"2021. május. 26. 16:27","title":"Megvette az Amazon az MGM-et, a Prime Videóra költözhet James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]