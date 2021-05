Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak az emberek bajaira, mindennapjaira is.","shortLead":"A műsorvezető szerint csak az igazán nagy államférfiakra jellemző, hogy országépítő munkájuk mellett figyelemmel vannak...","id":"20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c594570e-11d1-41a1-9540-1e197ee53e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c44a60-be1b-4220-8ceb-856d6c941711","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Orban_levelben_kivant_jobbulast_a_szivinfarktuson_atesett_Fasy_Adamak","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Orbán levélben kívánt jobbulást a szívinfarktust kapott Fásy Ádámnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Röviden pontozta az egyelőre csak trailerrel rendelkező ElkXrtukat.","shortLead":"Röviden pontozta az egyelőre csak trailerrel rendelkező ElkXrtukat.","id":"20210526_Gyurcsany_komment_oszodi_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3906579a-aad0-4d9b-81c7-628807409442","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_Gyurcsany_komment_oszodi_beszed","timestamp":"2021. május. 26. 13:10","title":"Gyurcsány kommentben jósolta meg az őszödi beszédről készült film értékelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","shortLead":"Egy egykori beosztottját, vádlott-társát kérte meg a volt rendőr arra, hogy vállaljon magára több bűncselekményt is.","id":"20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d0bf6d-876b-46ed-a93a-c6600747649a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_rendor_vadlott_ugyeszseg_vizoviczki_ugy","timestamp":"2021. május. 27. 12:31","title":"Hamis vallomásért cserébe pénzt ajánlott a Vizoviczki-ügy egyik volt rendőr vádlottja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","shortLead":"A látványossággal az újrahasznosítható hidrogén előnyeire hívta fel a figyelmet.","id":"20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1edf011b-84f4-4268-9e26-37828003b4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e9c89d-2a4b-4ce5-bc35-aeb16ff2c40b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_hidrogen_energia_vilagitas_eiffel_torony","timestamp":"2021. május. 27. 13:44","title":"Hidrogénből nyert energiával világították meg az Eiffel-tornyot a klímavédelem jegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15c75ea-772e-4cf9-be13-dc51416a90e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állatoknak szánt Covid-oltás tömeggyártására készülnek Oroszországban. 