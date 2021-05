Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta a költségvetési főigazgató az EP-képviselőket.","shortLead":"A jogállamisági problémák akkor sem múlnak el, ha az Európai Bizottság tovább dolgozik az ügyön – nyugtatta...","id":"20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ddedf1-dcec-424f-97e8-b8d1795d08e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210526_Osszel_indulhat_az_elso_jogallamisagi_eljaras","timestamp":"2021. május. 26. 19:32","title":"Ősszel indulhat az első, uniós források megvonásával járó jogállamisági eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon a diákszállásoknak a kínai egyetem mellett. A Népszava szerint a Diákváros lakóinak fizetniük is kell majd azokért a szolgáltatásokért, melyeket eredetileg csak nekik szántak.","shortLead":"Belekerült az atlétikai stadion fejlesztési területe is a Déli Városkapu terveibe, hogy hely maradjon...","id":"20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad523b-f05c-490b-bda9-d2c1df333df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d376561b-2a33-4065-a770-f1400bb7df4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_Fizetniuk_kell_majd_a_magyar_diakoknak_az_eredetileg_nekik_szant_konyvtarert_es_edzoteremert_a_Fudan_teruleten","timestamp":"2021. május. 26. 12:26","title":"Fizetniük kell majd a magyar diákoknak az eredetileg nekik szánt könyvtárért és edzőteremért a Fudan területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a3d0f-a96b-44f9-a4f5-dab7e53d70ed","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogy lehet a karantén alatt fenntartani a szeretői kapcsolatokat? És a hagyományos párkapcsolatokat? Mekkora cukor-Balaton kell egy Nagy-Magyarország-tortára? És mi a baja a szexuális ragadozónak, akit Hajdu Szabolcs játszik? Május 27-én kezdődik a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál mozis és szabadon látogatható, szabadtéri vetítésekkel. Tizenöt kisfilmet ajánlunk a programból.","shortLead":"Hogy lehet a karantén alatt fenntartani a szeretői kapcsolatokat? És a hagyományos párkapcsolatokat? Mekkora...","id":"20210526_friss_hus_2021_rovidfilm_ajanlo_rovidfilmfesztival_osvart_andrea_gryllus_dorka_simon_kornel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a3d0f-a96b-44f9-a4f5-dab7e53d70ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2aac66-c44b-41e4-abcc-54dbc2b7487b","keywords":null,"link":"/kultura/20210526_friss_hus_2021_rovidfilm_ajanlo_rovidfilmfesztival_osvart_andrea_gryllus_dorka_simon_kornel","timestamp":"2021. május. 26. 17:30","title":"Osvárt Andrea egy mozdulattal megold minden problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","shortLead":"A vevő mindent vinne, beleértve a Lamborghini Sant'Agatában lévő központját is.","id":"20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1bdcd35-eaae-469c-8317-6641f99d1e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b4effd-882e-4582-8dd8-ed63397e8fc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_75_milliard_euros_ajanlatot_kapott_a_Lamborghinire","timestamp":"2021. május. 26. 09:15","title":"7,5 milliárd euróért megvenné egy svájci társaság a Lamborghinit a Volkswagen-csoporttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76","c_author":"Ballai Vince","category":"elet","description":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket érzékelni a külvilágból egy vak férfi, a magyar születésű Roska Botond és a francia José-Alain Sahel által kidolgozott génterápiás módszerrel. A mindössze egy injekcióból, de hosszú rehabilitációból, a látás újratanulásából álló terápia mögött 20 évnyi kutatás áll. Az eredmény Roska Botond szerint úgy is mérföldkő, hogy csak részlegesen tudták visszaadni egy vak ember látását, és egy új tudományág létrejöttének is megágyaz.","shortLead":"Fél szemmel, monokrómban, csőlátással, számítástechnikai segédeszközökkel, de képes lett újra vizuális ingereket...","id":"20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18ff0234-7c72-4755-b0ff-0b6789d42d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202b26f4-3318-4b6d-88e7-c118efd7fbd5","keywords":null,"link":"/elet/20210525_optogenetika_szemeszet_vaksag_genterapia_roska_botond","timestamp":"2021. május. 25. 20:00","title":" Itt az áttörés: magyar kutató segítségével nyerte vissza részlegesen a látását egy vak ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter nem hagyott kétséget afelől, mi lesz ezeknek a sorsa.","id":"20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52289dce-0fb2-459f-9081-76934d0f72d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_1148_modosito_javaslatot_nyujtott_be_a_jovo_evi_koltsegveteshez","timestamp":"2021. május. 25. 20:38","title":"1148 módosító javaslatot nyújtott be az ellenzék a jövő évi költségvetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","shortLead":"A DK elnöke szerint a miniszterelnök már 32 éve vele foglalkozik.","id":"20210526_gyurcsany_orban_oszod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c8d7a5-5aee-4601-bd3a-427c4f00a1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab687a9-cb83-43bb-af8a-d03ef26506c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_gyurcsany_orban_oszod","timestamp":"2021. május. 26. 19:48","title":"Gyurcsány reagált Orbán őszödözésére: Hú, csávókám! Hát, azért ez nagyon lent van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]