Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár 50-szeresére is növekedhet azokéhoz képest, akik nem oltatták be magukat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint, ha valaki a fertőzés után védőoltást kap, akkor a szervezete koronavírus elleni védelme akár...","id":"20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a61867-30e8-4164-8333-189c9b51b917","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_koronavirus_fertozes_vedooltas_vedelem_immunrendszer_memoria_b_sejt","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Egy életen át is kitarthat a koronavírus elleni immunvédelem, ha a fertőzés után védőoltást is kap valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","shortLead":"A magyar teniszező tavaly simán kikapott a világranglista 69. veterántól.","id":"20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f3399e-1b05-400d-adef-9d63204656ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6070a0b-9253-41e5-a379-bf8cd7ee8136","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Fucsovics_Marton_Gilles_Simon_Roland_Garros","timestamp":"2021. május. 27. 18:59","title":"Fucsovics a francia Gilles Simonnal kezd a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","shortLead":"Most a saját gyerekkönyvének csinált egy kis hírverést. ","id":"20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7092d391-c985-471c-b209-8bd0bfd50f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a328f964-cf1d-43ff-b329-d65f61dd832b","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Kevin_Hart_parlament_fotok","timestamp":"2021. május. 27. 15:40","title":"Kevin Hart ismét a Parlament előtt fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"Kelemen Anita (Bankmonitor)","category":"gazdasag","description":"Lakáshitel igénylését megelőzően sok mindennek utánanézünk és megkérdezünk, de valóban mindenre gondolunk? Nagyon sok esetben derülnek ki ugyanis olyan információk a hitelbírálat során, amelyekre fény derülhetett volna az igénylés előtt, ha körültekintőbben járunk el. A legtöbb esetben a térképmásolat ellenőrzése marad el, pedig érdemes lenne már az elején vetni rá néhány pillantást. A Bankmonitor szakértői összeszedték, mire érdemes figyelni a térképmásolattal kapcsolatban.","shortLead":"Lakáshitel igénylését megelőzően sok mindennek utánanézünk és megkérdezünk, de valóban mindenre gondolunk? Nagyon sok...","id":"20210528_Akar_el_is_bukhatjuk_a_lakashitelt_ha_nem_stimmel_a_terkepmasolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa1ca0-57bf-4212-b14f-6beef08fd061","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Akar_el_is_bukhatjuk_a_lakashitelt_ha_nem_stimmel_a_terkepmasolat","timestamp":"2021. május. 28. 15:10","title":"Akár el is bukhatjuk a lakáshitelt, ha nem stimmel a térképmásolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem) telefonáltunk az 1990-es évekig.","shortLead":"Állandó hiánycikk volt, amikor viszont volt, akkor nem mindig működött megfelelően. Magán, közületi, iker – így (nem...","id":"20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60f12706-0b1f-4940-a00d-e93a8f0ebf86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55970993-b489-4c5c-ba98-030500f15f56","keywords":null,"link":"/360/20210527_telefonalas_szocializmus_retro_tavkozles","timestamp":"2021. május. 27. 19:00","title":"Az \"átkosban\" nemcsak a \"telefon sírt\", hanem azok is, akik nem jutottak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban. A legnagyobb probléma azonban, hogy a gazdik jelentős része nem betegségként kezeli az elhízást, így nem is tesz ellene. Aki extrém módon túleteti a kutyáját, macskáját, az állatkínzást követ el, és akár 7500 eurós büntetést is kaphat érte.","shortLead":"Bécsi állatorvosok körében végzett felmérés szerint egyre több az elhízott házi kedvenc az osztrák fővárosban...","id":"20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d7243b-65da-4f6f-8453-e8c8ec34eb09","keywords":null,"link":"/elet/20210527_Egyre_tobb_az_elhizott_hazi_kedvenc_Becsben_pedig_a_kutyak_macskak_tuletetese_allatkinzas","timestamp":"2021. május. 27. 14:31","title":"Egyre több az elhízott házi kedvenc, pedig a kutyák, macskák túletetése állatkínzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","shortLead":"Nyolc jegy- és csomagkiadó automata kijelzőjét törte be és egy mozgólépcsőnek is nekiesett az ismeretlen.","id":"20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c14fd155-f313-4887-89eb-c5a6cec98df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533d54-ee8f-49b0-aefe-d51c1f207443","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_husklopfolo_automata_kelenfold_rongalas","timestamp":"2021. május. 27. 10:52","title":"Húsklopfolóval vert szét automatákat Kelenföldön egy férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek eredményeképp Franciaország egykori köztársasági elnöke másodszor is börtönbüntetést kaphat.","shortLead":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek...","id":"20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd24b24-9511-43f0-b288-75997de8773a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","timestamp":"2021. május. 28. 18:08","title":"Kínos vallomás az Nicolas Sarkozy perében: \"az elnök mindenről tudott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]